Slevy až 75 % v PlayStation Store: hokejová klasika NHL 25, luxusní edice Zaklínače 3 a další

Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?

Během současné slevové akce lze za sympatickou cenu pořídit třeba Zaklínače 3

Na své si přijdou i fanoušci sportovních simulátorů a závodních her

Příchod jarního období je ideální pro dohánění videoherních restů, které vás trápily po celý rok. I vzhledem k tomu, že během první poloviny letošního roku nevychází žádné velké kvantum zajímavých titulů. Sony přichystalo do svých tradičních jarních slev celou řadu zajímavých her. Pojďme se na některé z nich podívat.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.

Zaklínač 3: Divoký hon – Kompletní edice

Sleva: 75 % (původní cena 1 069 Kč, nyní 267,25 Kč)

Žánr: RPG

RPG Hodnocení Metacritic: 85/100

85/100 Platnost slevy: do 22. května 2025

Třetí Zaklínač je bezesporu jednou z nejlepších her všech dob a dost možná to úplně nejlepší RPG. Pokud jste potřebovali záminku, abyste se znovu mohli vydat do Severních království a na souostroví Skellige, nyní máte skvělou příležitost. Na PlayStation Store je k dispozici kompletní edice Zaklínače 3 se slevou 75 %, na PS5 i PS4 vyjde na necelé 3 stovky.

Vzhledem k tomu, že polské vývojářské studio CD Projekt Red oznámilo na rok 2027 vydání dalšího pokračování, jeví se současná slevová akce jako ideální příležitost nasbírat trochu toho cenného příběhového pozadí. Nicméně pokud si předplácíte službu PlayStation Plus Extra či Premium, máte zatím posledního Zaklínače již dávno k dispozici.

