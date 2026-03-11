TOPlist

Slevové inferno u Nintenda: v akci koupíte FC 26 nebo hororový skvost Layers of Fear

Jakub Fišer
Jakub Fišer 11. 3. 13:30
EA Sports FC 26
  • Do obchodu Nintendo eShop dorazila v březnu další várka slev
  • Za výhodnější ceny je k dispozici přes 3 000 titulů
  • Mezi nimi novinky jako třeba Cronos, ale i klasiky v podobě fotbálku EA Sports FC 26

Slevy v obchodě Nintendo eShop jsou poměrně pravidelné a není výjimkou, když je za lepší cenu dostupných více než tisíc her. Minimálně do poloviny března je k dispozici přes 3 000 her, včetně několika opravdových pecek. Za zmínku stojí minimálně obří 70% sleva na EA Sports FC 26 v edici TOTY, která vyjde na místo 2 tisíc na necelých 600 korun.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo eShop a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo eShop ve vaší konzoli. Z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které bohužel nejsou v Česku k dispozici a titul je nutné podle jména vyhledat přímo v Nintendo eShop. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jinému, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení právě pro Switch. Ceny z důvodu větší přehlednosti zaokrouhlujeme na celé koruny.

EA Sports FC 26 TOTY Edition

  • Sleva: 70 % (původní cena 1 899 Kč, nyní 569,70 Kč)
  • Žánr: sportovní simulace
  • Hodnocení Metacritic: 77/100
  • Platnost slevy: do 16. března 2026

EA Sports FC 26 je nejnovější ročník fotbalové simulace a zároveň první plnohodnotná verze pro Nintendo Switch, konkrétně pro Switch 2. Hra přináší přepracovanou hratelnost podle zpětné vazby komunity: realističtější pohyby, lepší fyziku míče, promyšlené role hráčů a volbu mezi taktičtější (pro kariéru offline) a svižnou hrou pro online zápasy.

V brutální slevě 70 % je nyní k dispozici speciální verze Team of the Year (TOTY), která kromě základní hry nabízí i 5 000 sezónních bodů, speciální tým složený z nejlepších hráčů historie a několik dalších výhod pro Ultimate Team. I přestože vás třeba online kompetitivní hraní nezajímá, takhle velká sleva na novou „fifu“ v Nintendo obchodě dosud nebyla.

Kapitoly článku