Šlápnutí na Lego už nebude bolet. Crocs přichází s novinkou, nad kterou zůstává rozum stát

- Spojení Crocs a Lego jsme na letošní bingo kartě rozhodně neměli
- Jestli považujete klasickou botu Crocs za bizarní, novinka váš názor nejspíše nezmění
- Nové Lego „boty“ by měly být k dispozici za cenu pod 4 tisíce korun
Volnočasová obuv Crocs má přinejmenším kontroverzní pověst. Zatímco někteří na ní nenechají nit suchou (a mnohdy zcela po právu), pro jiné je ideálním párem bot pro chvíle, kdy chcete mít maximální pohodlí. Firma se zároveň rozhodně nedrží své designové linky a často přináší různé spolupráce s jinými velikány, například nedávnou s Microsoftem. Nyní Crocs spojily síly s dánským výrobcem populární stavebnice Lego a vznikla nečekaná spolupráce.
Crocs ve stylu kostičky Lego
Firma Lego oznámila uzavření víceletého partnerství se společností Crocs. Prvním z řady projektů pro rok 2026 je volnočasová obuv Lego Brick Clog, která začne prodávat 16. února za cenu 150 dolarů, tedy přibližně 3800 korun s daní. Součástí balení je také tradiční Lego minifigurka se čtyřmi páry miniaturních bot Crocs.
„Díky své neomezené fantazii se společnost Lego Group perfektně hodí k neobyčejnému duchu značky Crocs,“ řekla Carly Gomez, marketingová ředitelka společnosti Crocs. „Obě značky se pyšní tím, že jsou jiné, podporují sebevyjádření a podněcují kreativitu. Nemůžu se dočkat, až naši fanoušci uvidí, co společně vytváříme – opravdu jsme překročili hranice způsobem, jakým jsme to nikdy předtím neudělali,“ dodala.
„Společnosti Lego Group a Crocs se spojily, aby oslavily odvážnou a nekompromisní kreativitu lidí,“ řekl Satwik Saraswati, vedoucí oddělení licencí, rozšířeného designu a partnerství ve společnosti Lego Group. „Naše společná mise umožnit sebevyjádření a nosit ho s hrdostí je pouze začátkem cesty s nekonečnými možnostmi. Nemůžeme se dočkat, až se k nám připojí zbytek světa a bude s námi společně tvořit.“
Později v letošním roce chystá Crocs a Lego druhou kolekci v rámci nově vzniklého partnerství, která má nabídnout různé způsoby nošení. Kolekce bude k dispozici na globálních trzích, a to jak skrze online prodej, tak i v obchodech. Snad se tedy dočkáme i v České republice a případně na Slovensku.