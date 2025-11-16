Skvělá zpráva pro všechny trekkies! Univerzum Star Trek se rozroste o další film

- Star Trek se brzy rozroste o zcela nový celovečerní film
Univerzum Star Trek patří mezi nejstarší a největší sci-fi značky na světě, ostatně svůj vznik datuje už do roku 1966. Za takřka šedesát let své existence si Star Trek zvládl nejen získat miliony oddaných fanoušků po celé naší planetě, ale také si připsat několik velmi významných prvenství, například první mezirasový polibek na televizních obrazovkách mezi kapitánem Kirkem v podání Williama Shatnera a Uhurou, kterou ztvárnila afroamerická herečka Nichelle Nichols.
Nový snímek nebude zpracovávat známé příběhy
V současné době plní přání trekkies především režisér J.J. Abrams v rámci restartované filmové trilogie Star Trek, Star Trek: Do temnoty a Star Trek: Do neznáma a také dvojice hraných seriálů Star Trek: Discovery a Star Trek: Podivné nové světy. Nyní to ovšem vypadá, že bychom se mohli dočkat zcela nového filmového zpracování. Ostatně nepřímo to potvrdil samotný majitel licence Paramount Skydance, konkrétně David Ellison. Ten velmi jasně sdělil, že studio má velký zájem restartovat filmovou podobu Star Treku.
Ta by měla podle Ellisona vlít novou krev do žil celé značky, čímž chtěl patrně naznačit, že se dočkáme i neokoukaných tváří v rámci hereckého obsazení. Podle serveru Deadline už spolupráci se studiem podepsali režiséři Jonathan Goldstein a John Francis Daley, kteří mají na svém kontě povedený snímek Dungeons & Dragons: Čest zlodějů. Nový Star Trek film by měl přinést „zcela nový pohled“ na známou značku a neměl by mít žádné spojení s předchozími audiovizuálními díly.
I to by mohlo být příznivou zprávou pro fanoušky Star Treku. Ačkoli všichni máme rádi příběh lodi Enterprise, kapitána Kirka a další známé hrdiny, přeci jen jejich příběhy už byly zpracovány mnohokrát a není od věci populární sci-fi vesmír nechat rozrůst zase trochu jiným směrem. Bohužel prozatím nemáme žádné konkrétní informace, co se týče produkce budoucího Star Trek snímku – otazníkem jsou jak možní herci, produkční plán, detaily příběhu nebo i možný rozpočet či datum uvedení do kin. Na to všechno si budeme muset ještě počkat.