TOPlist

Nastavte kurz na Lego Enterprise! Nová stavebnice je povinností pro fanoušky Star Treku

Michael Chrobok
Michael Chrobok 7. 11. 15:00
0
Lego stavebnice Star Trek USS Enterprise
  • Lego oznámilo vůbec první stavebnici z univerza Star Trek
  • Nejedná se o nic jiného, než o legendární vesmírnou loď Enterprise
  • Stavebnice má přes 3 tisíce dílků, stojí téměř deset tisíc a bude dostupná koncem měsíce

Dánská stavebnice Lego je známá pro své četné spolupráce s velkými značkami. V devadesátých letech se ukázala jako trefa do černého spolupráce s univerzem Star Wars, které si drží popularitu až do dnešních dní. Nyní nicméně nadešel čas potěšit také fanoušky z druhého tábora. Je totiž až k nevíře, že doposud Lego nikterak nespolupracovalo s univerzem Star Trek, jež má celou řado oddaných fanoušků po celém světě. Teď ale konečně mohou všichni trekkies nadšeně slavit, neboť Lego chystá první stavebníci Star Trek a půjde rovnou o ikonickou loď Enterprise.

První Star Trek stavebnice Lego bere dech

První sada Lego Star Trek je replika lodi USS Enterprise NCC-1701-D ze seriálu Star Trek: Nová generace, která měří téměř 60 centimetrů na délku a skládá se z 3600 dílků. K dostání bude od 28. listopadu v internetovém obchodě Lego a v kamenných prodejnách za poměrně vysokou cenu 9 699 korun. Pokud ji zakoupíte do 1. prosince, dostanete k ní navíc sadu Star Trek: Type-15 Shuttlepod.

Model Enterprise NCC-1701-D má odnímatelnou velitelskou část, pár warpových gondol s výraznými červenými a modrými detaily, hangár, který se otevírá a obsahuje pár miniaturních raketoplánů, a šikmý stojan s plaketou, na které jsou uvedeny podrobnosti o kosmické lodi, včetně data jejího prvního vypuštění a místa, kde byla postavena.

Stavebnici činí ještě lákavější skutečně hvězdná sestava devíti minifigurek Lego, z nichž každá je vybavena doplňky z televizního seriálu. Kapitánu Jean-Lucu Picardovi nechybí ikonický čajový šálek, velitel William Riker disponuje svým trombonem, poručík Data má svého kocoura Spota, poručík Worf může třímat phaser a Wesley Crusher vlastní přenosný generátor vlečného paprsku.



Nová stavebnice z kolekce LEGO Mario Kart



Nepřehlédněte

Svátek pro sběratele! Obří stavebnice Lego Mario Kart se pyšní detailním zpracováním

Mezi další minifigurky patří poradkyně Deanna Troi, barmanka Guinan, doktorka Beverly Crusher a poručík Geordi La Forge s trikordérem, technickým kufříkem a tabletem PADD. Pokud jste fanoušky Lega a Star Treku, tato stavebnice rozhodně nesmí chybět ve vaší sbírce.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Snapdragon 8 Elite Gen 5
Qualcomm roste, kvůli ztrátě Applu si ale musí hledat jiná odbytiště
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 13:30
0
Snímek z dokumentu Jsem Eddie
Přehled těch naprosto nejlepších novinek na Netflixu (7. 11. 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Možná podoba iPhone Air 2 se dvěma kamerami (ilustrační obrázek)
Příští iPhone Air zřejmě odstraní největší slabinu letošního modelu
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 10:30
2
Data o tom, jak sledují Češi televizi
Televize už nikdy nebude stejná. Tři čtvrtiny Čechů sledují vysílání přes internet
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 9:00
2

Kapitoly článku