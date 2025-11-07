Nastavte kurz na Lego Enterprise! Nová stavebnice je povinností pro fanoušky Star Treku

- Lego oznámilo vůbec první stavebnici z univerza Star Trek
- Nejedná se o nic jiného, než o legendární vesmírnou loď Enterprise
- Stavebnice má přes 3 tisíce dílků, stojí téměř deset tisíc a bude dostupná koncem měsíce
Dánská stavebnice Lego je známá pro své četné spolupráce s velkými značkami. V devadesátých letech se ukázala jako trefa do černého spolupráce s univerzem Star Wars, které si drží popularitu až do dnešních dní. Nyní nicméně nadešel čas potěšit také fanoušky z druhého tábora. Je totiž až k nevíře, že doposud Lego nikterak nespolupracovalo s univerzem Star Trek, jež má celou řado oddaných fanoušků po celém světě. Teď ale konečně mohou všichni trekkies nadšeně slavit, neboť Lego chystá první stavebníci Star Trek a půjde rovnou o ikonickou loď Enterprise.
První Star Trek stavebnice Lego bere dech
První sada Lego Star Trek je replika lodi USS Enterprise NCC-1701-D ze seriálu Star Trek: Nová generace, která měří téměř 60 centimetrů na délku a skládá se z 3600 dílků. K dostání bude od 28. listopadu v internetovém obchodě Lego a v kamenných prodejnách za poměrně vysokou cenu 9 699 korun. Pokud ji zakoupíte do 1. prosince, dostanete k ní navíc sadu Star Trek: Type-15 Shuttlepod.
Model Enterprise NCC-1701-D má odnímatelnou velitelskou část, pár warpových gondol s výraznými červenými a modrými detaily, hangár, který se otevírá a obsahuje pár miniaturních raketoplánů, a šikmý stojan s plaketou, na které jsou uvedeny podrobnosti o kosmické lodi, včetně data jejího prvního vypuštění a místa, kde byla postavena.
Stavebnici činí ještě lákavější skutečně hvězdná sestava devíti minifigurek Lego, z nichž každá je vybavena doplňky z televizního seriálu. Kapitánu Jean-Lucu Picardovi nechybí ikonický čajový šálek, velitel William Riker disponuje svým trombonem, poručík Data má svého kocoura Spota, poručík Worf může třímat phaser a Wesley Crusher vlastní přenosný generátor vlečného paprsku.
Mezi další minifigurky patří poradkyně Deanna Troi, barmanka Guinan, doktorka Beverly Crusher a poručík Geordi La Forge s trikordérem, technickým kufříkem a tabletem PADD. Pokud jste fanoušky Lega a Star Treku, tato stavebnice rozhodně nesmí chybět ve vaší sbírce.