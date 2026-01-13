TOPlist

Skládací iPhone má o konkurenta méně: OnePlus Open 2 dostal polibek smrti

Jakub Karásek
Jakub Karásek 13. 1. 13:30
1
Ohebný smartphone OnePlus Open
  • Značka OnePlus zrušila vývoj svého druhého ohebného telefonu
  • Jeho premiéra byla původně naplánovaná na druhou polovinu letošního roku
  • Podle spekulované výbavy se mělo jednat o nadstandardně vybavené zařízení

Trh s ohebnými smartphony v letošním roce zažije velký boom – po letech odhodlávání do něj konečně vstoupí Apple, který letos uvede svoji první skládačku a podle analytiků tím značně ovlivní celé odvětví. Zavedené značky se budou chtít na příchod nové konkurence řádně připravit, některé ale raději před začátkem boje sundávají rukavice. Jednou z nich má být i společnost OnePlus.

OnePlus Open 2 nedorazí ani letos, ani někdy jindy

Značka OnePlus představila svoji první skládačku v roce 2023 a překvapivě se jednalo o velmi povedený vstup. OnePlus Open byl velmi pozitivně přijat laickou i odbornou veřejností, a k našemu potěšení se dal zakoupit i na českém trhu. Od čínské firmy se tak logicky očekával nástupce, který však navzdory spoustě internetových úniků nikdy nepřišel. A podle obvykle dobře obeznámeného informátora Yogeshe Brara ani nepřijde.

OnePlus Open 2 byl ještě nedávno aktivně vyvíjen a s jeho uvedením se počítalo ve 3. kvartále letošního roku. Čínský výrobce ale nakonec celý projekt uložil k ledu, respektive jej přenechal své mateřské firmě Oppo, která jej pravděpodobně v mírně obměněné podobně bude prodávat na vybraných trzích jako Oppo Find N6.

Je to škoda, protože podle uniklých parametrů se rozhodně nejednalo o žádné ořezávátko. OnePlus Open 2 měl oproti svému předchůdci nabídnout výrazný posun kupředu, a to jak v oblasti výkonu, tak i dalších parametrů. Podle dostupných informací měl dostat do výbavy:

  • dvojici AMOLED displejů s obnovovací frekvencí 165 Hz (vnější 6,6″, vnitřní 8,12″)
  • čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • až 16 GB RAM a 1TB úložiště
  • trojitý hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx (hlavní, širokoúhlý, teleobjektiv)
  • dvě selfie kamerky s rozlišením 32 a 20 Mpx (vnější a vnitřní)
  • akumulátor s kapacitou 6 000 mAh a podporou rychlého (80 wattů) i bezdrátového nabíjení (až 50 wattů)
  • povrchovou úpravu z umělé kůže


Ohebný smartphone OnePlus Open



Nepřehlédněte

Otestovali jsme OnePlus Open: proklatě dobře složeno

Ruší se i kompaktní vlajková loď

Důvody jeho zrušení zatím nejsou známé, zdá se však, že se jedná o významnější restrukturalizaci portfolia značky. Podle Yogeshe Brara totiž s největší pravděpodobností tuto čistku nepřežije ani chystaný smartphone OnePlus 15s, což měla být kompaktní vlajková loď s 6,3″ displejem, 50Mpx teleobjektivem a překvapivě velkou baterií s kapacitou 7 000 až 7 500 mAh. I tento telefon by nakonec mohl být uveden pouze na vybraných trzích, v Číně se údajně bude prodávat jako OnePlus 15T.

0 %

Trust Meter

Nakolik věříme tomuto úniku?

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Red Dead Redemption
Novoroční slevy na Nintendo: za zlomek ceny koupíte Cyberpunk i futuristické závody Fast Fusion
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:00
1
Lego Smart Brick stavebnice
Otevírají se předobjednávky na chytré Lego: Smart Brick startuje se sadami Star Wars
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:05
1
Mark Zuckerberg a Bill Gates před jadernou elektrárnou (ilustrační obrázek)
Meta vsází na jádro. AI mají napájet firmy podporované Gatesem i Altmanem
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 6:30
2
Apple iPhone 16e
Levný iPhone 17e dorazí za pár týdnů: tohle jsou hlavní novinky, které přinese
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
12

Kapitoly článku