Skládací iPhone má o konkurenta méně: OnePlus Open 2 dostal polibek smrti

- Značka OnePlus zrušila vývoj svého druhého ohebného telefonu
- Jeho premiéra byla původně naplánovaná na druhou polovinu letošního roku
- Podle spekulované výbavy se mělo jednat o nadstandardně vybavené zařízení
Trh s ohebnými smartphony v letošním roce zažije velký boom – po letech odhodlávání do něj konečně vstoupí Apple, který letos uvede svoji první skládačku a podle analytiků tím značně ovlivní celé odvětví. Zavedené značky se budou chtít na příchod nové konkurence řádně připravit, některé ale raději před začátkem boje sundávají rukavice. Jednou z nich má být i společnost OnePlus.
OnePlus Open 2 nedorazí ani letos, ani někdy jindy
Značka OnePlus představila svoji první skládačku v roce 2023 a překvapivě se jednalo o velmi povedený vstup. OnePlus Open byl velmi pozitivně přijat laickou i odbornou veřejností, a k našemu potěšení se dal zakoupit i na českém trhu. Od čínské firmy se tak logicky očekával nástupce, který však navzdory spoustě internetových úniků nikdy nepřišel. A podle obvykle dobře obeznámeného informátora Yogeshe Brara ani nepřijde.
OnePlus Open 2 byl ještě nedávno aktivně vyvíjen a s jeho uvedením se počítalo ve 3. kvartále letošního roku. Čínský výrobce ale nakonec celý projekt uložil k ledu, respektive jej přenechal své mateřské firmě Oppo, která jej pravděpodobně v mírně obměněné podobně bude prodávat na vybraných trzích jako Oppo Find N6.
Je to škoda, protože podle uniklých parametrů se rozhodně nejednalo o žádné ořezávátko. OnePlus Open 2 měl oproti svému předchůdci nabídnout výrazný posun kupředu, a to jak v oblasti výkonu, tak i dalších parametrů. Podle dostupných informací měl dostat do výbavy:
- dvojici AMOLED displejů s obnovovací frekvencí 165 Hz (vnější 6,6″, vnitřní 8,12″)
- čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
- až 16 GB RAM a 1TB úložiště
- trojitý hlavní fotoaparát s rozlišením 50 Mpx (hlavní, širokoúhlý, teleobjektiv)
- dvě selfie kamerky s rozlišením 32 a 20 Mpx (vnější a vnitřní)
- akumulátor s kapacitou 6 000 mAh a podporou rychlého (80 wattů) i bezdrátového nabíjení (až 50 wattů)
- povrchovou úpravu z umělé kůže
Ruší se i kompaktní vlajková loď
Důvody jeho zrušení zatím nejsou známé, zdá se však, že se jedná o významnější restrukturalizaci portfolia značky. Podle Yogeshe Brara totiž s největší pravděpodobností tuto čistku nepřežije ani chystaný smartphone OnePlus 15s, což měla být kompaktní vlajková loď s 6,3″ displejem, 50Mpx teleobjektivem a překvapivě velkou baterií s kapacitou 7 000 až 7 500 mAh. I tento telefon by nakonec mohl být uveden pouze na vybraných trzích, v Číně se údajně bude prodávat jako OnePlus 15T.
