Skládací iPhone Ultra dorazí za dva týdny! Apple oznámil termín své výroční konference

- Nové iPhony a další hardwarové novinky Apple letos představí 9. září
- Tradiční Apple Event začne v 19 hodin našeho času
- Kromě skládacího iPhonu Ultra dorazí iPhone 18 Pro (Max) a nové hodinky
Tajemství odtajněno. Apple rozeslal médiím a vybraným partnerům pozvánky na svou výroční zářijovou konferenci, na které představí své největší hardwarové novinky. Pokud spekulace nelžou, půjde především o dvojici vlajkových modelů iPhone 18 Pro a Pro Max, vedle často skloňovaného skládacího iPhonu Ultra. Konference se uskuteční ve středu 9. září a bude přenášena online.
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Nové iPhony už 9. září
Co tedy víme: Apple Event se uskuteční v sídle společnosti ve středu 9. září v 19 hodin našeho času a bude přenášena na internet, klasicky na webu Applu, případně na oficiálním YouTube kanále. V pozvánce americký výrobce láká na „čas těšení“, v originále pozvánka ukrývá sdělení „time to shine“, což ve volném překladu znamená „čas zazářit“.
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP
— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
Pozvánka ukrývá i možné sdělení. Jednak je světle modrá, což naznačuje jedna ze spekulovaných barev nových iPhonů. Model iPhone 18 Pro a Pro Max se mají letos nabízet ve stříbrné, vínové a právě světle modré barevné variantě. Insider Mark Gurman z agentury Bloomberg rozklíčoval ještě jednu pozoruhodnou maličkost, a sice zářivé světlo v logu Apple, které má implikovat variabilní clonu u nových iPhonů.
Kromě dvou prémiových modelů by měl Apple představit i několik dalších novinek. Zejména půjde o – vůbec první svého druhu – skládací iPhone Ultra (zatím nepotvrzený název), novou generaci chytrých hodinek Apple Watch a Watch Ultra, ale také nová sluchátka AirPods, ačkoliv sofistikovanější model s kamerou a umělou inteligencí dorazí až v roce 2027.
V neposlední řadě půjde o historicky první konferenci, kterou bude uvádět toho času již úřadující nový generální ředitel John Ternus. Ten od 1. září nahradí v této roli Tima Cooka, jež pozici nejvyššího zastával takřka přesně 15 let.