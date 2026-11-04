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Sjednocení macOS a iOS? Nic takového neplánujeme, tvrdí šéf Applu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 4. 11. 19:00
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iOS 26, macOS 26, iPadOS 26 a watchOS 26: které modely se dočkají aktualizace?
  • Apple čím dál častěji kombinuje různé typy zařízení do jednoho
  • Některé produkty by si přitom zasloužily dospělejší software
  • O slučování platforem ale šéf Applu John Ternus nechce mluvit

Apple ještě donedávna navrhoval své produkty tak, aby byly ve své kategorii maximálně pochopitelné a uživatelsky přívětivé. Z tohoto důvodu se firma vyhýbala hybridním zařízením a stavěla svůj hardware víceméně jednoúčelově – telefony k telefonování, tablety k pohodlné konzumaci obsahu a počítače k práci. Co kategorie produktu, to vlastní operační systém. V posledních letech ale i Apple podlehl kouzlu hardwarového přesahu z jedné kategorie do druhé, což s sebou přináší komplikace na softwarové úrovni.



John Ternus, od září 2026 nový generální ředitel Apple



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Apple čím dál víc kombinuje toustovače s lednicemi

Dodnes si pamatuji své vlastní zklamání, kdy Apple uvedl na trh první iPad a nasadil do něj systém iOS. Tímto krokem zcela „zabil“ potenciál velkého displeje, neboť z jinak povedeného tabletu udělal pouze přerostlý iPhone. Situace se zlepšila s platformou iPadOS, nicméně i ta značně omezuje jinak výkonný hardware (zejména) tabletů iPad Pro – ve spojení s klávesnicí a myší by se tyto stroje mohly rovnat například MacBookům Air, avšak v rozletu je značně brzdí omezený software.

iPad Pro M5 v Magic Keyboardu s otevřeným Safari
iPad Pro M5 v Magic Keyboardu s otevřeným Safari

Apple si navíc situaci nijak neulehčil letošními podzimními produkty, které rovněž svojí konstrukcí „přetékají“ z jedné kategorie do druhé. Vnitřnímu displeji iPhonu Duo by namísto podivně ohnutého iOS slušel víc systém iPadOS. Tabletová platforma by se rovněž hodila na chytrý domácí hub HomeView, jehož současný systém neumožňuje ani klasickou instalaci aplikací. A to ani nehovořím o nových MacBoocích Pro s dotykovými displeji, pro které musel Apple pro změnu ohnout striktně nedotykový systém macOS.

Dotykový displej MacBooku Pro
Dotykový displej MacBooku Pro

Dnes se tak víc než kdykoliv jindy nabízí otázka: nebylo by lepší, kdyby Apple spojil jednotlivé dílčí platformy do jednoho systému, který by se dokázal přizpůsobit různým zařízením s různě velkými displeji? Už v roce 2012 byl s podobným dotazem konfrontován tehdejší ředitel Applu Tim Cook, který v reakci na nové počítače se systémem Windows 8 prohlásil, že je možné spojit toustovač a lednici, avšak pro zákazníka nebude toto spojení uživatelsky příjemné. Nyní podobnému dotazu čelil současný ředitel Applu John Ternus v souvislosti s dotykovým MacBookem Pro.

Sloučení macOS a iOS? Nic takového neplánujeme

Po oznámení posledních finančních výsledků odpovídal John Ternus na dotazy investorů, přičemž jedna z otázek se týkala i potenciálního sloučení platforem macOS a iOS. Podle tazatele by tento krok dával smysl, už jen s ohledem na to, že nové MacBooky Pro disponují podobně jako iPhony dotykovým displejem, dynamickým ostrůvkem anebo podporou Siri AI. Vývoj jednoho systému by Applu rovněž mohl zjednodušit vývoj a snížit náklady.

MacBook Pro s dotykovým OLED displejem, ilustrační

John Ternus na tento dotaz odpověděl obsáhle, avšak s poměrně jednoznačným závěrem – pochválil všechny jablečné platformy a komunikaci mezi nimi a závěrem prozradil, že v blízké budoucnosti nejsou v plánu žádné zásadní změny. A i kdyby byly, nemluvil by o nich.

Jsme velmi hrdí jak na Mac, tak na iPad, a myslím, že je patrné, jak nás baví přenášet funkce a možnosti napříč celým ekosystémem a vytvářet opravdu zajímavé funkce, které naše zařízení propojují, například při předávání obsahu mezi iPhonem, Macem a iPadem. Když navrhujeme nový produkt, zaměřujeme se na to, jak vytvořit nejlepší verzi. A pokud se podíváte na to, co jsme právě minulý týden udělali s MacBookem Pro, udělali jsme obrovský skok vpřed. Tyto MacBooky Pro jsou ve všech ohledech lepší než ty předchozí a jsme na to opravdu hrdí. V současné době tedy neplánujeme žádné zásadně odlišné změny, a ani bychom o nich stejně nemluvili.

Zdá se tedy, že minimálně v blízké budoucnosti poběží platformy iOS, iPadOS, macOS (a další) vedle sebe a jejich přesahy v rámci různých kategorií zařízení budou řešeny úpravami těchto systémů.

Má Apple strach ze selhání?

Na jednu stranu se může jednat o promarněnou příležitost, na druhou stranu je konzervativní přístup Applu zčásti pochopitelný. Microsoft se rovněž v nedávné minulosti snažil učinit z Windows 10 jeden univerzální systém pro všechny druhy zařízení, což nakonec vyústilo v krach mobilní divize. Na smartphonech se krátce snažila usadit i platforma Ubuntu, avšak bez úspěchu. Google se v současnosti snaží dostat systém Android do nové kategorie počítačů Googlebook, ale podle prvních zahraničních recenzí se jedná o jednu velkou softwarovou katastrofu.

Googlebook Imge

Použitelný univerzální operační systém tak zatím existuje pouze v teoretické rovině, a Apple se evidentně do této oblasti vstoupit nechystá. Zatím.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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