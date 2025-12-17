Síť X po letech konečně plní slib: na iOS přichází praktické widgety

- Sociální síť X slibovala příchod widgetů na iOS ještě v době, kdy se jmenovala Twitter
- Nyní svůj slib konečně splnila, na výběr jich je hned několik
- Mezi nimi je třeba přehled příspěvků z časové osy, nebo zkratka k AI Grok
Widgety jsou v rámci systému iOS poměrně oblíbeným způsobem, jak získat více informací z aplikace bez nutnosti jejího otevření. Ačkoli widgety na iPhonech, iPadech a počítačích Mac nejsou tak interaktivní a nenabízí tolik možností, jako jejich předobraz ze systému Android, přesto se v řadě případů jedná o skvělou vychytávku. Bohužel řada aplikací widgety nenabízí, nicméně jedna z těch velkých to nyní napravuje, konkrétně sociální síť X, dříve známá jako Twitter.
Síť X konečně nabízí widgety na iOS
Sociální síť X představila sadu widgetů pro svou aplikaci na iOS, která uživatelům umožňuje přidat kanály na domovskou obrazovku a také počítadlo oznámení v reálném čase na uzamčenou obrazovku.Widget na domovské obrazovce nabízí pouze jeden typ, nazvaný „X News Highlights“, který zobrazuje titulky nejoblíbenějších příspěvků na sociální síti. Widget je k dispozici ve třech velikostech.
Více se dá říci o widgetech na uzamčené obrazovce, které jsou k dispozici ve větších i menších velikostech. „X Notifications“ zobrazuje počet oznámení uživatele, zatímco „X Messages“ zobrazuje počet nepřečtených zpráv v X Chat (šifrované soukromé zprávy). K dispozici jsou také dva widgety Grok AI, jeden pro přímý přechod do chatu a druhý pro hlasové konverzace, pokud tento model umělé inteligence preferujete.
Apple už na WWDC 2020 během předpremiéry iOS 14 naznačil widgety Twitteru na domovské obrazovce, ale až doposud bylo v tomto ohledu ticho po pěšině. Sociální síť X bývala místem, kam se chodilo pro nejnovější zprávy a informace s co možná nejkratší časovou prodlevou, ale změny na platformě, které zavedl její majitel Elon Musk, byly kritizovány za to, že způsobily, že se kanály stále více zaplavují falešnými účty, AI nesmysly a dezinformacemi.