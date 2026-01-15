Siri poháněná Gemini: 7 klíčových novinek, které z ní udělají skutečnou asistentku

- Siri má díky Gemini umět více, než jsme si doposud mysleli
- Díky novým funkcím se konečně promění v opravdovou osobní asistentku
- Apple navíc údajně plánuje oznámit nové funkce na chystané konferenci WWDC
Apple a Google společně rozsekly jednu z velkých otázek, která se týkala toho, jakým směrem se bude ubírat Apple Intelligence. Gigant z Cupertina totiž ohledně své umělé inteligence dal uživatelům velké množství slibů, ale namísto toho, aby je naplnil, se zájemci o „jablečnou AI“ dočkali jen polovičatých řešení a odkladů. Nyní už je jisté, že minimálně novou verzi hlasové asistentky Siri bude pohánět jeden z nejschopnějších modelů současnosti, tedy Gemini od Googlu. Co všechno ale bude nová verze Siri umět? Na to se podíval server The Information, který předpokládá těchto sedm vychytávek.
Siri má být chytřejší, než jsme si doposud mysleli
V první vlně by nová Siri měla mít hned pět užitečných schopností, na které se budou moci uživatelé spolehnout. V první řadě to má být odpovídání na větší množství faktických otázek a dotazů, které se týkají aktuálního (a minulého) stavu světa, navíc v duchu běžné konverzace, což jistě ocení nejen všichni vášniví diskutující v hospodách. Siri by také měla mít v záloze více různých příběhů, má být schopná co se týče emoční podpory, nemělo by jí dělat problémy pomáhat s vícero úkoly, jako je třeba rezervace hotelu či letenky a měla by umět vytvářet poznámky s informacemi dle zadání, například s konkrétním kulinářským receptem.
To ale nemá být všechno. Podle The Information má Apple na nadcházející vývojářské konferenci WWDC v červnu oznámit i další užitečné funkce, jako je znalost předchozích konverzací a proaktivní doporučování na základě informací z aplikací, jako je kalendář. Jinými slovy se má nová Siri konečně stát plnohodnotnou asistentkou, která vám pomůže s řadou běžných činností, a to ať už v aktivní podobě na vyžádání, nebo v proaktivním režimu, kdy byste mohli na nějakou drobnost zapomenout.
Apple již oznámil, že personalizovaná Siri bude lépe rozumět osobnímu kontextu uživatele, bude mít lepší přehled o obsahu na obrazovce a bude disponovat podrobnějším ovládáním jednotlivých aplikací. Zpráva uvádí, že nejnovější prototyp personalizovanější Siri neobsahuje žádné zmínky o Googlu nebo Gemini, a Apple bude moci model Gemini doladit tak, aby Siri odpovídala na dotazy způsobem, který gigant z Cupertina bude preferovat.