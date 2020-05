Siri bude ještě chytřejší. Apple koupil firmu zabývající se vývojem umělé inteligence

Apple chce dále vylepšovat schopnosti své chytré asistentky Siri a za tímto účelem koupil kanadský AI startup Inductiv. Jeho tým by měl konkrétně pracovat na zlepšení jejího strojového učení a datového managementu.

Jak známo, Siri co do svých schopností zaostává za konkurenčními hlasovými asistenty Alexou, Asistentem Google i Cortanou. Je to proto, že dlouhodobou prioritou cupertinského technologického obra je ochrana soukromí, což znamená žádný sběr uživatelských dat, který ostatní společnosti používají pro zlepšení svých virtuálních společníků.

Apple tedy pro to, aby Siri dostal na vyšší „inteligenční“ úroveň, kupuje společnosti specializující se na umělou inteligenci nebo z nich najímá inženýry, aby měl správné lidi pro práci na asistentčině strojovém učení a souvisejících technologiích. Například začátkem roku 2018 najal inženýry ze společnosti Silicon Valley Data Science, která je předním hráčem na poli velkých dat, a předtím provedl řadu akvizic malých firem a startupů v oblasti AI a správy dat.

I přes omezení jedničkou trhu

I přes nevýhody spojené se zmíněnými zásadami Applu je Siri – alespoň podle nové zprávy společnosti Futuresource Consulting – mezi chytrými asistenty tržní jedničkou, když její podíl činí 35 %. Za ní následuje Cortana s dvaadvaceti procenty, Asistent Google s devíti procenty a Alexa se čtyřmi procenty.