Hello Emma je unikátní český projekt. Nečekejte, až bude Siri umět česky

Jak známo, hlasová asistentka Applu Siri podporuje mnoho jazyků, ale čeština do její výbavy stále nepatří. Čekat na to, až se naši mateřštinu konečně naučí, již nechtěl český vývojář David Beck, a tak si vytvořil vlastní hlasovou asistentku. Jmenuje se Emma a kromě češtiny rozumí slovensky a do budoucna má umět také polsky a maďarsky a možná i další jazyky. Nabízí se zdarma.

Emma funguje prostřednictvím Zkratek pro iOS

Emma není aplikací jako takovou, funguje prostřednictvím iOS aplikace Zkratky a jako její slavnější „kolegyně“ rozumí široké škále povelů a dotazů, jako je „zavolej zvolenému kontaktu“, „napiš SMS“, „přehraj hudbu“, „jaké je počasí“, „zapiš do poznámek“, „naplánuj schůzku“, „kolik je hodin“, „nastav budík“, „přelož“ nebo „naviguj na adresu“. V tuto chvíli umí odpovědět na 30 povelů a dotazů.

Asistentka funguje na iPhone 6s a novějším a na iPadu s iOS ve verzi 13. Lze ji používat se sluchátky AirPods, v takovém případě je nicméně potřeba na začátku dialogu telefon či tablet odemknout přes Face ID nebo Touch ID.

Česky mluvící asistentka pro #iphone je tady! Diktujte jí SMS, schůzky do kalendáře, připomínky, poznámky. Nečekejte na #siri v češtině. Hello Emma. Naprogramováno ve Zkratkách! Rozumí i slovensky, brzy polsky a maďarsky. Zdarma ke stažení na https://t.co/8AGoCv3SCk pic.twitter.com/TemRRvCiYg — David Beck (@DavidBeckCZ) May 16, 2020

Zkratky k ní si můžete stáhnout zde a obsáhlý návod, jak ji používat, najdete tady. Pokud byste chtěli tuhle skvělou iniciativu Davida Becka podpořit, můžete mu přispět finanční částkou na účet 232338027/0600.