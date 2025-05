Seriál Vetřelec: Země se blíží! Nové video nabízí mrazivý pohled na jeho zrození

Reklamní kampaň k očekávanému seriálu Vetřelec: Země je v plném proudu

Tvůrci v čele s Noahem Hawleym zveřejnil hned několik tajemných upoutávek s pořádně mrazivou atmosférou

Osmidílný seriál odstartuje v létě, k dispozici bude na FX a Hulu, v Česku by měl být dostupný na Disney+

Letní premiéra očekávaného seriálu Vetřelec: Země (v angličtině Alien: Earth, pozn. red.) se nezadržitelně blíží, čemuž ostatně odpovídá narůstající množství marketingových aktivit. Během posledních dnů se tak fanoušci dočkali hned tří tajemných upoutávek, přičemž ta nejdelší s názvem „Gestation Complete“ se celé dvě minuty věnuje zrození vetřelce. Jiná upoutávka, tentokrát pojmenovaná „Crate“, pro změnu naznačuje, že by Země v chystaném seriálu mohla čelit i jiné hrozbě než jen ikonickým vesmírným tvorům, jejichž těly místo krve koluje silná kyselina.

Zrození vetřelce

Ani v jednom případě se sice nejedná o plnohodnotný trailer. Pokud ale máte rádi estetiku původního Vetřelce z roku 1979, tak minimálně „Gestation Complete“ stojí za zhlédnutí. Po děsivém početí vetřelce budete moci krátce nahlédnout do útrob vesmírné lodi fiktivní korporace Weyland-Yutani, která je kompletně vybavená retro-futuristickými CRT obrazovky a blikajícími tlačítky. Na jednom z displejů svítí zpráva, která nevěští nic dobrého: „NOVÝ DRUH DETEKOVÁN“.

Nebezpečí z vesmíru

Na palubě záhadného plavidla, které se chystá k nouzovému přistání na Zemi, se s největší pravděpodobností nachází hned několik velmi nebezpečných forem života z těch nejtemnějších koutů vesmíru. Podle oficiálního popisu budeme sledovat osudy mladé ženy (v podání zatím nepříliš známé herečky Sydney Chandler) a nesourodé skupiny vojáků, kteří po přistání lodi učiní „osudový objev, který je postaví tváří v tvář největší hrozbě na planetě“.

Herecké obsazení čítá známé tváře, mezi nimiž nechybí například Timothy Olyphant (Strážce pořádku, Tenkrát v Hollywoodu) či Alex Lawther (The End of the F***ing World). Dále hrají Essie Davis, David Rysdahl či Samuel Blenkin. Očekávaný seriál vzniká pod dohledem Noaha Hawleyho, který má kontě parádní seriálovou adaptaci Farga. Zda se mu podaří na televizní obrazovky přenést i legendárního vetřelce, se dozvíme v průběhu léta. Osmidílný seriál odvysílají stanice FX a Hulu, v Česku by měl být k dispozici na Disney+.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.