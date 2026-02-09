Šéfdesignér iPhonu vtrhl do Ferrari: takto vypadá interiér chystaného elektromobilu

- Legendární italská automobilka Ferrari představila interiér své očekávané novinky
- Pokud již chcete počítat válce, máme pro vás špatnou zprávu
- Novinka z Maranella totiž nemá válec ani jeden, jedná se o ryzí elektromobil
Elektromobilita dohnala už i Ferrari, víceméně posledního mohykána, který jí dlouhodobě vzdoroval. O elektrickém sporťáku se vzpínajícím se koněm ve znaku se nějakou dobu samozřejmě ví, dříve se spekulovalo o jeho uvedení na trh v roce 2026 a nyní jsme se dočkali jak oficiálního potvrzení jeho jména, tak odhalení interiéru.
Ferrari Luce otevře novou kapitolu v dějinách značky
Slavná italská automobilka si pro svou elektrickou prvotinu vybrala jméno Luce, což v překladu znamená světlo nebo osvícení. Pro elektromobil vskutku příznačné označení. Ferrari na to ale jde trochu jinak než většina ostatních automobilek a k elektrickému pohonu se staví stejně jako k tomu hybridnímu z LaFerrari.
Elektrifikace má v podání Ferrari podobu prostředku, nikoliv cíle, a jak automobilka sama uvádí, bude se jednat o zcela novou éru. Prozatím byl představen jen interiér této očekávané novinky, který je ale nesmírně důležitý. Ptáte se proč? Protože za ním stojí pravděpodobně nejslavnější průmyslový designér posledních několika let – Jony Ive.
Supersport od tvůrce iPhonu
Ive má nesmírně bohaté portfolio a jeho hlavním odkazem je samozřejmě pokroková elektronika od Applu v podobě iPhonu, iPodu či iPadu. V roce 2019 tato uznávaná persona kalifornského výrobce opustila, aby založila vlastní projekt pojmenovaný LoveFrom, a právě jeho prostřednictvím na Ferrari Luce pracuje.
Spolu s Ivem založil uskupení LoveFrom ještě australský designér Marc Newson a tento kreativní kolektiv spolupracuje se slavnou automobilkou na všech aspektech jejího prvního elektrického vozu. Rozhodnutí Ferrari vyvíjet vůz spolu s LoveFrom je vyjádřením vize značky pro budoucnost v podobě uctění legendárního dědictví a zpochybnění zavedených konvencí.
Jednoduchý, vzdušný a analogový
Vnitřek vozu je vyveden v nesmírně minimalistickém, až puristickém duchu a je evidentní, že u něj byla na prvním místě ergonomie a základní principy. Pokud byste snad u ryze elektrického vozu čekali nějakou extrémní modernu, plno dotykových plošek a displejů, budete zklamáni. Všechny ovládací prvky v nitru Ferrari Luce jsou fyzické a mechanické.
Kabina byla navržena jako jeden celek a je orientována tak, aby bylo vše zaměřeno na řízení. Základní prvky (přístrojový štít, ovládací panel a středová konzole) jsou samostatné a přehledně uspořádané kolem vstupů (ovládacích prvků) a výstupů (displejů). Před řidičem sedí krásný trojramenný volant, který obsahuje ovládací prvky blinkrů, stěračů a voliče jízdních režimů.
Po jeho pravici se pak nachází displej infotainmentu, ten je doplněn o mechanické ovládání klimatizace, a jak už bývá u Ferrari zvykem, velká pozornost byla věnována výrobním procesům. V kabině byly použity nejmodernější postupy a technologie, díky kterým je každý materiál prezentován v té nejušlechtilejší podobě.
Řemeslo, tradice a inovace
Velký podíl v interiéru má hliník, který si tvůrci vybrali hlavně kvůli jeho vhodnosti pro přesné obrábění. Použitý hliník je ze 100% recyklované hliníkové slitiny, pečlivě obráběné z plných bloků pomocí pokročilé 3osé nebo 5osé CNC technologie. Slitina je poté podrobena anodizačnímu procesu, který na jejím povrchu vytvoří ultratenkou mikrostrukturu s hexagonálními buňkami.
Díky tomu je výsledný materiál odolný, tvrdý a s jemnou mikrotexturou, která zaručí trvanlivost barev. Dále bylo využito precizně frézované sklo Corning Fusion 5 Glass, které velmi dobře odolává poškrábání a zaručí vysokou čitelnost. Pokud byste snad hledali nějaký plast, tak byste neuspěli a na první pohled zaujme také precizní slícování s milimetrovou tolerancí.
Premiéra už v květnu
Představení kabiny je druhou ze tří fází, do kterých byla premiéra očekávaného Ferrari Luce rozložena. Jako první byla v říjnu 2025 představena technologie, na které bude tento elektrický sportovní vůz postaven, nyní tedy došlo na odhalení interiéru a celý vůz, včetně exteriéru, se představí v květnu tohoto roku. Slavnostní odhalení proběhne v Itálii.