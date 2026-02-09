TOPlist

Šéfdesignér iPhonu vtrhl do Ferrari: takto vypadá interiér chystaného elektromobilu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 9. 2. 17:25
3
Interiér Ferrari Luce
  • Legendární italská automobilka Ferrari představila interiér své očekávané novinky
  • Pokud již chcete počítat válce, máme pro vás špatnou zprávu
  • Novinka z Maranella totiž nemá válec ani jeden, jedná se o ryzí elektromobil

Elektromobilita dohnala už i Ferrari, víceméně posledního mohykána, který jí dlouhodobě vzdoroval. O elektrickém sporťáku se vzpínajícím se koněm ve znaku se nějakou dobu samozřejmě ví, dříve se spekulovalo o jeho uvedení na trh v roce 2026 a nyní jsme se dočkali jak oficiálního potvrzení jeho jména, tak odhalení interiéru.

Kapitoly článku
Ferrari Luce otevře novou kapitolu v dějinách značky
Supersport od tvůrce iPhonu
Jednoduchý, vzdušný a analogový
Řemeslo, tradice a inovace
Premiéra už v květnu

Ferrari Luce otevře novou kapitolu v dějinách značky

Slavná italská automobilka si pro svou elektrickou prvotinu vybrala jméno Luce, což v překladu znamená světlo nebo osvícení. Pro elektromobil vskutku příznačné označení. Ferrari na to ale jde trochu jinak než většina ostatních automobilek a k elektrickému pohonu se staví stejně jako k tomu hybridnímu z LaFerrari.

Interiér Ferrari Luce
Interiér Ferrari Luce

Elektrifikace má v podání Ferrari podobu prostředku, nikoliv cíle, a jak automobilka sama uvádí, bude se jednat o zcela novou éru. Prozatím byl představen jen interiér této očekávané novinky, který je ale nesmírně důležitý. Ptáte se proč? Protože za ním stojí pravděpodobně nejslavnější průmyslový designér posledních několika let – Jony Ive.

Supersport od tvůrce iPhonu

Ive má nesmírně bohaté portfolio a jeho hlavním odkazem je samozřejmě pokroková elektronika od Applu v podobě iPhonu, iPodu či iPadu. V roce 2019 tato uznávaná persona kalifornského výrobce opustila, aby založila vlastní projekt pojmenovaný LoveFrom, a právě jeho prostřednictvím na Ferrari Luce pracuje.

Interiér Ferrari Luce
Interiér Ferrari Luce

Spolu s Ivem založil uskupení LoveFrom ještě australský designér Marc Newson a tento kreativní kolektiv spolupracuje se slavnou automobilkou na všech aspektech jejího prvního elektrického vozu. Rozhodnutí Ferrari vyvíjet vůz spolu s LoveFrom je vyjádřením vize značky pro budoucnost v podobě uctění legendárního dědictví a zpochybnění zavedených konvencí.

Jednoduchý, vzdušný a analogový

Vnitřek vozu je vyveden v nesmírně minimalistickém, až puristickém duchu a je evidentní, že u něj byla na prvním místě ergonomie a základní principy. Pokud byste snad u ryze elektrického vozu čekali nějakou extrémní modernu, plno dotykových plošek a displejů, budete zklamáni. Všechny ovládací prvky v nitru Ferrari Luce jsou fyzické a mechanické.

Kabina byla navržena jako jeden celek a je orientována tak, aby bylo vše zaměřeno na řízení. Základní prvky (přístrojový štít, ovládací panel a středová konzole) jsou samostatné a přehledně uspořádané kolem vstupů (ovládacích prvků) a výstupů (displejů). Před řidičem sedí krásný trojramenný volant, který obsahuje ovládací prvky blinkrů, stěračů a voliče jízdních režimů.

Po jeho pravici se pak nachází displej infotainmentu, ten je doplněn o mechanické ovládání klimatizace, a jak už bývá u Ferrari zvykem, velká pozornost byla věnována výrobním procesům. V kabině byly použity nejmodernější postupy a technologie, díky kterým je každý materiál prezentován v té nejušlechtilejší podobě.

Řemeslo, tradice a inovace

Velký podíl v interiéru má hliník, který si tvůrci vybrali hlavně kvůli jeho vhodnosti pro přesné obrábění. Použitý hliník je ze 100% recyklované hliníkové slitiny, pečlivě obráběné z plných bloků pomocí pokročilé 3osé nebo 5osé CNC technologie. Slitina je poté podrobena anodizačnímu procesu, který na jejím povrchu vytvoří ultratenkou mikrostrukturu s hexagonálními buňkami.



Lamborghini Fenomeno



Nepřehlédněte

Extrémní limitka Lamborghini Fenomeno: nejvýkonnější plug-in hybrid značky má výkon 1 065 koní

Díky tomu je výsledný materiál odolný, tvrdý a s jemnou mikrotexturou, která zaručí trvanlivost barev. Dále bylo využito precizně frézované sklo Corning Fusion 5 Glass, které velmi dobře odolává poškrábání a zaručí vysokou čitelnost. Pokud byste snad hledali nějaký plast, tak byste neuspěli a na první pohled zaujme také precizní slícování s milimetrovou tolerancí.

Takto by měl vypadat první elektromobil od Ferrari – Luce (ilustrační obrázek)
Takto by měl vypadat první elektromobil od Ferrari – Luce (ilustrační obrázek, autor: AVARVARII, CarAndDriver.com)

Premiéra už v květnu

Představení kabiny je druhou ze tří fází, do kterých byla premiéra očekávaného Ferrari Luce rozložena. Jako první byla v říjnu 2025 představena technologie, na které bude tento elektrický sportovní vůz postaven, nyní tedy došlo na odhalení interiéru a celý vůz, včetně exteriéru, se představí v květnu tohoto roku. Slavnostní odhalení proběhne v Itálii.

Vstoupit do diskuze (3)
Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Generální ředitel Nvidie Jensen Huang obklopený penězi (ilustrační obrázek)
Nvidia investuje do OpenAI 20 miliard dolarů. Ze stomiliardového snu zbyla pětina
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 20:00
1
Ikonka Discordu
Discord utahuje šrouby! Bez občanky nebo skenu obličeje si neškrtnete
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 18:30
2
Samsung Galaxy S25 Ultra
Pouze dnes! Oslavte první letošní zlatou medaili pro Česko slevou 20 % na zařízení Samsung
PR článek
PR článek PR článek 17:12
GTA 6, Jason Duval
Angličan zavraždil svou přítelkyni. Sakra, přijdu o GTA 6, posteskl si u výslechu
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:45
1

Kapitoly článku