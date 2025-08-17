Extrémní limitka Lamborghini Fenomeno: nejvýkonnější plug-in hybrid značky má výkon 1 065 koní

TOPlist

Adam Bělunek 17. 8. 8:00
Na právě končícím setkání všech nadšenců do automobilismu s názvem Monterey Car Week Lamborghini odhalilo jednu speciální novinku, která má být tím nejrychlejším, co slavná italská automobilka vyprodukovala. Speciální bude také cena, jež atakuje hranici 3,5 milionu dolarů, což je po přepočtu a přičtení DPH nějakých 88 milionů korun. Ani taková cena však nebude jedinou překážkou k pořízení takového vozu. Problémem pro zájemce bude také to, že se jedná o limitovanou sérii Few-Off a půjde tedy o žhavé zboží.

Lamborghini Fenomeno je ze své podstaty plug-in hybrid kombinující 6,5litrový agregát typu V12 a trojici elektromotorů, což dohromady generuje neuvěřitelný výkon 805 kW. Fenomeno je tedy ještě silnější než Lamborghini Revuelto, což je také plug-in hybrid. Dle výrobce je novinka revoluční také v poměru výkonu k hmotnosti, jaký jsme neviděli dlouhých 62 let. Z dalších parametrů je pak nutno zmínit sprint z nuly na sto za 2,4 sekundy. Maximální rychlost překračuje 350 km/h.

Fenomeno má oproti Revueltu navýšený výkon především díky větší baterii o kapacitě 7 kWh, což je téměř dvojnásobek než u předchůdce. Vůz nyní na čistě elektrický pohon ujede nějakých 20 km. Několik vybraných šťastlivců se může těšit na kompletně karbonový exteriér i karbon-keramické kotouče brzd. Přední kola mají průměr 21″ a zadní dokonce 22″. Vyrobeno bude pouze 30 kusů, z designu ale budou čerpat i následující modely.

Ačkoliv Lamborghini se nyní zabývá především svými hybridy, stále čekáme na odhalení prvního plně elektrického vozu, který bychom měli spatřit ještě ke konci dekády. Aktuálně se mluví o roce 2029. Odsunuty byly také plány na odhalení plně elektrického modelu Urus. Namísto něj se můžeme těšit na sportovnější verzi tohoto hybridního SUV.

