Schneider OffGrid: přenosná dobíjecí stanice do přírody i pro krizové situace

- Pokud kempujete v přírodě a potřebujete energii pro svá zařízení, hodí se mít po ruce přenosnou dobíjecí stanici
- Užitečným pomocníkem může být i v případě přírodní katastrofy či výpadku elektřiny
- V nejnižší kapacitě 332 Wh ji lze pořídit už za 8 tisíc korun
Bez elektřiny se dnešní svět už prakticky neobejde. Ať už máte chatu na horách či rádi jezdíte tábořit do přírody, zdroj energie určitě přijde vhod. Nicméně nemusíte být ani dobrodružná povaha, ostatně stačí si vzpomenout na ničivou povodeň v minulém roce, kdy se jako lusknutím prstu ocitla řada domácností zcela bez proudu na poměrně dlouhou dobu. I pro tyto případy je vhodné mít k dispozici dobíjecí stanici, která v nouzové chvíli může výrazně pomoci. Co všechno Schneider OffGrid nabízí?
Dobíjecí stanice, která se neztratí
Dobíjecí stanice Schneider OffGrid rozhodně není žádný střízlík, neboť váží 3,3 kilogramy, ovšem díky integrovanému madlu je přenášení pohodlné a bezproblémové. Ani po designové stránce patrně nebude vyhrávat žádná ocenění, avšak mnohem důležitější je, jak funguje ve chvíli, kdy je potřeba. Jádrem dobíjecí stanice je Li-Ion baterie s kapacitou 332 Wh, přičemž výrobce slibuje zachování 80 procent kapacity při více jak 500 dobíjecích cyklech. Nabití samotné baterie může probíhat jak skrze 30V/8A kabel výkonem až 100 W, případně také skrze USB-C, kdy zvládne 60 W.
Působivá je také nabídka portů pro dobíjení různých zařízení. K dispozici máte trojici USB-A s výkonem 12 W, jeden USB-C s podporou 60W výkonu, jedno 12V/10A (automobilový zapalovač) s výkonem 120 W, dvojici klasických zásuvek a také bezdrátovou nabíječku s výkonem 15 W. To je více než slušná sestava. Bát se nemusíte ani extrémnějších podmínek, protože dobíjecí stanice zvládá provoz při teplotách -20 až 70 °C. V případě potřeby lze navíc připojit i externí solární panel, takže ji můžete nabíjet i na cestách či v přírodě.
O stavu dobíjecí stanice a integrované baterie vás informuje přehledný LED panel s animovaným rozhraním, jenž poskytuje přehled stavu, úrovně nabíjení a doby provozu. Co se v nouzi určitě neztratí, je LED osvětlení s funkcí SOS, které využijete v noci, při výpadku proudu nebo ve chvíli, kdy potřebujete okolí upozornit na nebezpečí či ohrožení života.
A jak je to s výdrží? Jen pro představu – pokud jde o elektroniku, můžete kupříkladu běžnou baterii fotoaparátu nabít až 156×, chytrý telefon dobijete 32×, dron nabijete 24× a tablet klidně i patnáctkrát. Když vyrazíte do přírody kempovat, můžete až 12 hodin přehrávat hudbu skrze připojené reproduktory (s výkonem 30W). A například 50W projektor vám vydrží i 9 hodin a 60W mini lednička zvládne 7hodinový provoz. V případě výpadku proudu v domácnosti zvládne dobíjecí stanice napájet 5W zdroj světla 35 hodin, 15W ventilátor 24 hodin a 80W televizi 6 hodin. MacBook Air stanice zvládne nabít 17× a takové Nintendo Switch až 156krát.
Dobíjecí stanice Schneider OffGrid Portable Power Station je zkrátka šikovný parťák nejen na výlety do přírody, ale také pro případ nouze. K dispozici je rovnou ve třech kapacitách – nejmenší 330Wh pořídíte za 7 990 korun, zlatou střední cestu v podobě 500Wh stanice koupíte za 11 990 korun, a největší stanici s kapacitou 730Wh zaplatíte 16 990 korun.