Scarlet Johansson zuří kvůli virálnímu AI videu. Slavná herečka volá po zákazu deepfake

Po sociálních sítích už několik dnů koluje virální video s deepfake verzí herečky Scarlet Johansson

Herečka v návaznosti na to vyzvala americkou vláda, abych schválila zákon, který umělou inteligenci omezuje

„Jinak riskujeme, že ztratíme kontrolu nad realitou,“ uvedla Johansson ve vyjádření pro magazín People

Podle herečky Scarlet Johansson by měla americká vláda schválit zákon, který by omezil používání umělé inteligence. Představitelka Černé vdovy ze superhrdinských filmů tím reaguje nové virální video, ve kterém vystupuje její AI deepfake. „Je děsivé, jak je vláda Spojených států paralyzovaná, když jde o přijetí zákona, který by chránil občany před hrozícím nebezpečím umělé inteligence,“ uvedla Johansson v prohlášení pro magazín People.

Deepfake celebrity vs. Kanye West

Po boku Johansson na vygenerované nahrávce vystupují další celebrity židovského původu jako Mila Kunis, Jack Black, Adam Sandler, Jake Gyllenhaal či rapper Drake, které na sobě mají tričko se jménem „Kanye“ a zdviženým prostředníčkem a Davidovou hvězdou, jedním ze symbolů židů a judaismu. Video vzniklo v reakci na návrat Kaneyeho Westa na sociální síť X, kde od minulého týdne zveřejňuje antisemitské příspěvky. Kontroverzní rapper rovněž začal na svých webových stránkách prodávat trička se svastikou, proti čemuž však krátce nato zasáhla prodejní platforma Shopify.

Johansson varuje před AI dlouhodobě

„Jako Židovka mám nulovou toleranci pro antisemitismus i jakékoliv nenávistné projevy,“ řekla Johansson pro People. „Ale také pevně věřím, že potenciál nenávistných projevů znásobený umělou inteligencí představuje mnohem větší hrozbou než jednotlivec, který za ně může nést přímou odpovědnost,“ pokračovala herečka. Podle ní je třeba upozorňovat na zneužívání AI bez ohledu na obsah sdělení. „Jinak riskujeme, že ztratíme kontrolu nad realitou,“ myslí si Johansson.

Johansson uvedla, že naléhavě žádá zákonodárce, aby se přijetí legislativy omezující používání umělé inteligence stalo jejich nejvyšší prioritou. K rizikům umělé inteligence se herečka vyjadřuje od chvíle, kdy se tato technologie začala stávat dostupnější. V roce 2023 zažalovala vývojáře aplikace AI za použití jejího jména a podobizny v reklamě na internetu. Později veřejně kritizovala společnost OpenAI za to, že aplikace ChatGPT promlouvá hlasem, který se až nápadně podobá jejímu skutečnému hlasu. V reakci na to přestala technologická společnost tento hlas používat.