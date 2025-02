Kanye West se dočista zbláznil! Prodával trička s hákovým křížem, od Shopify dostal ban

Kanye West propagoval svůj web Yeezy.com reklamou během Super Bowlu

Po rozkliknutí jeho stránky se objevilo tričko s hákovým křížem

Provozovatel e-shopu Shopify web krátce na to deaktivoval

Kanye West (Ye) začal svoji kontroverzní kariéru hudbou, ve které se zároveň proslavil. Během posledních pár let však ztratil téměř všechny své sponzory a obchodní partnery kvůli jeho antisemitským výrokům. A teď? Přilil olej do ohně tím, že během Super Bowlu ve vybraných státech USA odvysílal pochybně vypadající reklamu na svůj web Yeezy.com. Na tom by nebylo nic špatného, v reklamě sedí v zubařském křesle a lákal lidi, aby se na stránku podívali.

West opěvoval Hitlera a prohlásil se Bohem!

Když však lidé stránku otevřeli, objevili pouze jeden dostupný produkt – tričko s hákovým křížem za necelých 500 korun. Jeho příznivci možná tvrdí, že to měl být „symbol míru”, ale faktem je, že svastiku v moderní době nikdo nevnímá jinak, než jako symbol nacismu a nenávisti. Když se k tomu přičte fakt, že tričko neslo označení HH-01, což podle organizace Anti-Defamation League odkazuje na nacistický pozdrav “H**l Hitler,” není divu, že to vyvolalo obří vlnu nevole.

Kanye West spent millions on a Super Bowl commercial to advertise https://t.co/azlmnVv56T then he scrubbed the website leaving only Hitler merch 😐 pic.twitter.com/kg1NXDEHtl — pack (@dogpxck) February 10, 2025

Během víkendu Kanye West na síti X napsal, že „je nacista a miluje Adolfa Hitlera“. V další smršti příspěvků na této platformě velkými písmeny napsal “JSEM BŮH”.

Okamžitý ban od Shopify

Jakmile se o tom začalo mluvit, přišla blesková reakce. Shopify (platforma, přes kterou Ye svůj merch prodával), stránku Yeezy.com jednoduše stáhlo. „Všichni obchodníci na naší platformě musí dodržovat pravidla. Tento obchodník naše podmínky porušil, a proto jsme jeho web odstranili,“ prohlásil mluvčí Shopify Caty Grey.

Tento incident je jen další hřebíček do rakve jeho kdysi zářné kariéry. V posledních dvou letech si už proti sobě poštval velké značky jako Adidas, Gap či Balenciaga. Všechny s ním ukončily spolupráci kvůli jeho výrokům o Židech. Zmizel mu dokonce i profil na platformě X. Některé zdroje hovoří, že jej zablokovala přímo samotná sociální síť, jiné že jej West zrušil sám.

A teď? Už i jeho talentovaný agent Daniel McCartney oznámil, že s ním končí. Jak sám uvedl, nechce mít nic společného s nenávistnými a škodlivými projevy.

Na sociálních sítích se okamžitě strhla debata. Zatímco někteří Yeho fanoušci tvrdí, že jde jen o “provokaci a umělecký výraz”, většina lidí už to má zkrátka dost. „Je neuvěřitelné, kam až dokáže zajít,” píše jeden z komentujících. „Ještě mu někdo bude dávat prostor?” dodává další.