Sázka na jistotu? Neznámý člověk vydělal miliony na únosu venezuelského prezidenta Madura

Michael Chrobok
Michael Chrobok 5. 1. 16:30
Venezuelský prezident Nicolás Maduro ve vězení obklopený penězi (ilustrační obrázek)
  • Zbohatnout sázením není zrovna jednoduché, pakliže nemáte lepší informace než bookmaker
  • Neznámý účet nicméně vsadil desítky tisíc dolarů na to, že venezuelský prezident bude sesazen
Zpestřit si život nějakou tou drobnou sázkou na sportovní utkání je něco, co si ráda dopřeje řada z nás. Samozřejmě nechceme v tomto případě propagovat sázení, ale tvářit se, že neexistuje, by bylo v době, kdy nás na každém kroku bombardují reklamy na sázkové kanceláře, minimálně pokrytecké. Zatímco drtivá většina sázejících vychází z dostupných dat a vlastní intuice, občas se mezi sázejícími objeví lidé, kteří takzvaně ví, kudy běží zajíc. Tak se pravděpodobně stalo i v případě neznámého účtu, který si na serveru Polymarket velmi příhodně vsadil na pád venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.

Kudy běží zajíc

Toho začátkem nového roku sesadila administrativa Spojených států v rámci krátkého zásahu, během kterého byl unesen a převezen na území USA. Neznámý účet si na Polymarketu, sázkovém serveru postaveném na kryptoměnách, kde lze vsázet na budoucí události například politického či ekonomického charakteru, vsadil na to, že Maduro bude z úřadu odstraněn do konce ledna 2026. Ačkoli byly šance na výhru malé, účet vytvořený před několika málo dny těsně před vojenskou akcí USA vsadil na tuto eventualitu desítky tisíc dolarů.

Konkrétně bylo vsazeno přes 30 tisíc dolarů (cca 620 tisíc korun) jen den před akcí, což neznámému sázkaři vydělalo 408 tisíc dolarů (cca 8,4 milionu korun). Tato „shoda okolností“ pochopitelně vzbudila velký zájem, neboť je poměrně pravděpodobné, že za touto investicí stojí někdo, kdo disponuje insiderskými informacemi, přičemž se možná jedná přímo o pracovníka Pentagonu. Pokud by se tato skutečnost opravdu prokázala, jednalo by se minimálně o morální problém a teoreticky také o trestný čin, byť v tomto případě není americké právo tak striktní a jednotné, jako je tomu u insider tradingu na burze.



Zda bude sázka vyplacena, bude záležet čistě na Polymarketu, který se prozatím k celé záležitosti nevyjádřil. Sázkové společnosti při jakýchkoli pochybách většinou výhry nevyplácejí, nicméně je otázkou, zda tomu tak bude i v tomto případě. Určit konkrétní osobu, jež sázku učinila, také nebude obzvláště jednoduché vzhledem k tomu, že obchod probíhá v kryptoměnách, u kterých je určení konkrétního vlastníka z podstaty problematické, nikoli ale nemožné.

