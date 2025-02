Koupím skládku! Bizarní příběh muže, který přišel krypto peněženku v hodnotě 18,5 miliardy

Muž z Walesu v roce 2013 omylem vyhodil hard disk s klíčem do své bitcoinové peněženky

Hodnota uložených kryptoměn mezitím vystoupala na 18,5 miliardy korun

Město však odmítá muže na skládku vpustit, ten by tak rád celý pozemek koupil

Pokud neznáte příběh Jamese Howellse, pravděpodobně nevíte, co je to smůla. Psal se rok 2013, když tehdy 28letý Velšan omylem vyhodil hard disk, na kterém měl dle svých slov 8 tisíc bitcoinů. Od té doby se usilovně snaží získat zpět pevný disk, který by z něj udělal miliardáře. A to všemi možnými prostředky – třeba i tím, že koupí skládku, kde má disk už přes 10 let ležet.

Bitcoiny ztracené na skládce

V roce 2009 měl tehdy mladý počítačový inženýr James Howells z Newportu v jižním Walesu, nedaleko hlavního města Cardiff, vytěžit na svém počítači tehdy málo známou kryptoměnu bitcoin. Pevný disk, na který si uložil unikátní kód pro odemčení kryptoměnové pěneženky s 8 000 bitcoiny, nechal doma ležet ladem. Při úklidu své pracovny v létě 2013 pak hard disk omylem vyhodil. Jakmile to zjistil, začal konat, ale bylo už pozdě – popelářský vůz odvezl obsah jeho popelnice na městskou skládku v Newportu.

Za uplynulou dekádu opakovaně žádal městskou radu o povolení pro vstup na skládku a vyzvednutí omylem vyhozeného disku s cennou kryptoměnou. Nutno uznat, že v době, kdy se muž bitcoinů omylem zbavil, měl jeho pevný disk hodnotu přinejlepším 184 milionů korun. Dnes je však na tomto nosiči uloženo jmění v hodnotě 18,5 miliardy korun. Důvod k panice je tedy opodstatněný.

Město si nedá říct

Zastupitelé města Newportu jsou však neoblomní. Zhruba 11 let Howellsovi tvrdí, že manipulace se skládkou by mohla vést k úniku škodlivých látek do ovzduší a životního prostředí, což by mohlo ohrozit obyvatele města. Zoufalý Velšan dokonce podal na vlastní rodiště žalobu, kterou však soud smetl ze stolu jako neopodstatněnou.

V rozhodnutí z 9. ledna 2025 je citován zákon o kontrole znečištění z roku 1974, který stanoví, že „cokoli, co bylo orgánu doručeno jinou osobou v průběhu užívání zařízení, patří orgánu a může s tím být podle toho nakládáno“. Jinými slovy, cokoliv skládka schvátí, již nenavrátí. Howells se pokusil zákon napadnout s tím, že výslovně neuvádí ztrátu vlastnických práv původního majitele, to však soud nebral v potaz.

„Podle šetření soudu nebylo zjištěno, že zadržování pevného disku žalovaným (městskou skládkou) je bezohledné vůči původnímu majiteli. Žalovaná strana si jej neponechávala za účelem zisku nebo proto, že by jej chtěla. Ponechala si jej proto, že byl běžnou cestou dovezen na skládku,“ stojí se v rozsudku. Tento případ ukazuje víc než cokoliv jiného, že za hloupost se někdy platí.

Smolař: Skládku klidně koupím!

Kdo by čekal, že Howells se svých bitcoinů vzdá, byl by na omylu. V rozhovoru pro New York Times Velšan uvedl, že město Newport oslovil s nabídkou na odkup inkriminované skládky. Rád by celou skládku vyčistil od nebezpečného odpadu – tím by vlastně ušetřil městu provozní náklady – a následně pomocí skeneru s detekční technologií započal pátrání po svém disku s heslem do kryptoměnové peněženky.

Am considering purchasing a landfill site. Funding secured. — James Howells (@howelzy) February 13, 2025

Ačkoliv oficiální vyjádření k nabídce městská rada nedala, v tiskové zprávě z loňského roku se uvádí, že město Newport získalo stavební povolení pro vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. S využitím solární energie chce „čistěji“ provozovat samotnou skládku a převést část vozového parku popelářských aut na elektromobily, které by byly dobíjeny právě elektřinou z těchto panelů.

Deník New York Times prý oslovil město Newport s požadavkem o vyjádření k nabídce Howellse na odkup pozemku. Ti situaci odmítli komentovat, pouze upozornili na prohlášení z roku 2023, v němž velšské město zhruba o velikosti Plzně tvrdí, že „Howells se vzdal vlastnictví bitcoinů v okamžiku, kdy pevný disk dopadl na skládku, a jeho plány na výkopové práce by přišly na neúměrně vysoké náklady“.