Bitcoin se opět blíží svému maximu z roku 2021. Co stojí za velkým růstem?

Bitcoin v uplynulých dnech zaznamenal výrazné posílení a jeho hodnota dosáhla těsně pod milion a půl korun

Růst ceny popohnalo lednové schválení kryptoměnových ETF v USA, což otevřelo dveře novým investorům

Cenu by mohl dále „šroubovat“ i blížící se dubnový halving, který sníží odměny těžařů na polovinu

V poslední době v médiích téma kryptoměn a především Bitcoinu poměrně utichlo. My jsme se mu věnovali sice poměrně nedávno, ale hlasité informování o jeho hodnotě dlouhou dobu neprobíhalo, což se nyní postupně mění. Může za to situace na kryptoměnových burzách, která cenu nejznámější kryptoměny vyhnala do výšin, které jsme tu neměli od konce roku 2021. V uplynulých hodinách se cena v grafech podívala i nad hodnotu 63 tisíc dolarů, což je v přepočtu téměř milion a půl korun za jeden bitcoin. Zároveň je nutno zmínit, že pozvolný vzestup vzhůru můžeme sledovat už od září minulého roku.

Schválení ETF v USA i blížící se halving

Pokud se ptáte, proč tomu tak je a kde se takový optimismus bere, jednoznačným důvodem je lednové schválení regulovaných ETF (Exchange Traded Funds) s bitcoiny v USA, což umožňuje nákupy pro mnohé obchodní společnosti a digitální projekty. Správci těchto fondů nyní ve velkém bitcoiny nakupují a tím pádem ženou cenu vzhůru. Dalším důvodem, který může cenu hnát vzhůru, je blížící se halving neboli půlení, které má přijít už v dubnu. Znamená to, že odměna za vytěžený bitcoin klesne pro těžaře na polovinu. Mnohým se pak těžba už nevyplácí a tím pádem cena přirozeně roste.

Kryptoměny jsou ale známé svou volatilitou (kolísání hodnoty) a samozřejmě tedy nelze s jistotou určit, jak se bude cena v nejbližších měsících vyvíjet. Ačkoliv se zdá, že by v letošním roce mohla překonat své předchozí maximum a někteří analytici dokonce cílí i k hranici 100 tisíc dolarů, vlivem jakýchkoliv nečekaných událostí může dojít k opětovnému propadu.