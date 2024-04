Sázka na cloud a umělou inteligenci se vyplácí. Microsoft hlásí rekordní příjmy i zisk

Ještě na začátku letošního roku se Apple s Microsoftem přetahovali o pozici nejhodnotnější firmy na americké burze, poté však firma z Cupertina začala ztrácet a redmondští si dokázali vytvořit poměrně značný náskok. Investoři zjevně oceňují Microsoft za tah na branku v oblasti umělé inteligence, což je téma, kterému se Apple dlouho vyhýbal. O tom, že se sázka Microsoftu na umělou inteligenci vyplácí, dokazují i finanční výsledky za první kvartál letošního roku.

Microsoft mezi lednem a březnem letošního roku utržil 61,9 miliard dolarů (asi 1,45 bilionu korun), což je ve srovnání s loňským rokem nárůst o 17 procent. Provozní zisk se zvýšil o 23 procent na 27,6 miliard dolarů (asi 647,2 miliard korun), čistý zisk pak o 20 procent na 21,9 miliard dolarů (asi 513,5 miliard korun).

Největší podíl na těchto číslech zajistila divize Inteligent Cloud s tržbami 26,7 miliard dolarů (nárůst o 17 procent), dařilo se především serverovým produktům a cloudovým službám v čele s Azure. Divize Productivity and Business Processes utržila 19,6 miliard dolarů (nárůst o 12 procent), přičemž jejími největšími tahouny se staly produkty Office pro firmy i běžné spotřebitele, a také produkty Dynamics.

Pro nás nejzajímavější divize More Personal Computing utržila 15,6 miliard dolarů (nárůst o 11 procent), za což vděčí zejména softwaru. Překvapivě hodně (o 11 procent) narostly příjmy z prodejů licencí Windows, což z operačního systému Microsoftu učinilo třetí nejvýdělečnější artikl tohoto kvartálu.

Windows is now back in third place, above gaming, in Microsoft's Q3 2024 fiscal earnings https://t.co/oWidu2907w pic.twitter.com/868qc8hlaK

— Tom Warren (@tomwarren) April 25, 2024