Samsungu unikly snímky ohebného Flipu 7. Známe všechny barevné varianty

Jihokorejský gigant neuhlídal tiskové snímky chystaného Galaxy Z Flip 7

Kromě barevných variant známe také kapacity úložiště

K představení dojde už 9. července v New Yorku

Samsung čeká už v příštím měsíci velká akce, konkrétně tradiční Galaxy Unpacked, které se bude týkat představení nových skládaček Galaxy Z Fold 7 a Galaxy Z Flip 7, pravděpodobně společně s chytrými hodinkami a bezdrátovými sluchátky. Jihokorejský gigant nicméně není příliš zdatný v udržení tajemství, tudíž o chystaných novinkách toho víme poměrně hodně. Nyní se na internetu objevily další střípky informací o menším Galaxy Z Flip 7, které doplňují novou várku spekulací o větším sourozenci, Galaxy Z Fold 7.

Konzervativní i odvážné barvy

Samsung na irské mutaci svých webových stránek zřejmě omylem zveřejnil placeholdery chystaných telefonů Galaxy Z Flip 7 a Galaxy Z Fold 7. Na těchto stránkách se sice nachází řada údajů, které se vztahují ke starším modelům, nicméně vypadá to, že v jednom ohledu jsou informace již aktuální – barvy chystaných skládaček. Menší ohebný smartphone ve stylu véčka, Galaxy Z Flip 7, by měl být k dispozici ve třech barevných variantách, konkrétně červené Coral Red, černé Jet Black a modré Blue Shadow. To se shoduje s rendery známého leakera Evana Blasse, které zveřejnil před pár dny.

Naproti tomu ohebný smartphone ve stylu knížky, Galaxy Z Fold 7, bude podle všeho k dispozici v konzervativnějších barvách, konkrétně černé Jet Black, modré Blue Shadow a stříbrné Silver Shadow. Již dříve jsme se mohli dozvědět o existenci prvních dvou barevných verzí, nicméně poslední stříbrná varianta je novinka. Oba telefony by zároveň měly být k dispozici i v exkluzivní zelené barvě Green Mint, jenž by měla být dostupná pouze skrze webové stránky Samsung.com.

Samsung také uvedl varianty velikosti úložiště, konkrétně 256GB a 512GB variantu pro Flip 7 a 256GB, 512GB a 1TB variantu pro Z Fold 7, což se shoduje s předchozími úniky. Ostatní informace je potřeba brát s rezervou, neboť s nejvyšší pravděpodobností nejsou pravdivé a slouží jen k tomu, aby designéři stránek měli lepší představu o rozložení a stylu textu.

Oficiálně se představení obou skládaček dočkáme už 9. července v 16:00 českého času. Naše redakce dostala pozvánku přímo do New Yorku. Díky tomu vám nabídneme první dojmy přímo z místa dění.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.