Samsung vykázal nejslabší finanční výsledky za posledních 10 let. Možná se ale blýská na lepší časy

Loňský rok skončil pro Samsung po finanční stránce velice neuspokojivě

Poslední dvě čtvrtletí nicméně vykazují známky oživení

Korejci doufají, že letos se karta mimo jiné i díky umělé inteligenci obrátí

Společnost Samsung Electronics odhalila finanční výsledky za minulý kvartál, a zároveň i za celý loňský rok 2023. Korejská firma se již delší dobu trápí – vykazuje sice poměrně vysoké tržby, avšak nedokáže je proměnit v tučný zisk, začátkem letošního roku se dokonce pohybovala nebezpečně blízko nule. Lehký obrat nastal teprve ve třetím kvartále, v tom čtvrtém byla čísla ještě o něco lepší.

Samsung se pomalu zvedá ze dna

Samsung ve 4. kvartále vykázal příjmy ve výši 67,78 bilionů wonů (asi 1,16 bilionů korun), což je o 3,8 procent méně než ve stejném období v roce 2022. Ještě více spadl zisk, a to o 34,4 procent na 2,82 bilionů wonů (asi 48 miliard korun). Ve srovnání s minulým kvartálem se ale jedná o mírný vzestup.

Za celý loňský rok Samsung utržil 258,94 bilionů wonů (asi 4,45 bilionů korun), což je oproti roku 2022 pokles o 14,3 procent. Celoroční zisk spadl o neskutečných 84,9 procent na pouhých 6,57 bilionů wonů (asi 110 miliard korun) – takto hubená čísla Korejci neviděli víc než deset let.

Samsung táhla ke dnu zejména polovodičová divize. Ve čtvrtém kvartále vykázala provozní ztrátu ve výši 2,18 bilionů wonů, za celý rok pak skončila poprvé za 15 let v minusu, a to v poměrně značném – 14,88 bilionů wonů. Tuto ztrátu se nepodařilo vynulovat ani divizi Device experience, do které spadají i smartphony – tato jednotka vykázala zisk ve výši 14,38 bilionů wonů. Smartphony se v posledním kvartále prodávaly hůře než o rok dříve, údajně kvůli „vyblednutí efektu nových produktů“.

Samsung si do 1. kvartálu letošního roku věří, v plánu má navýšit svoji ziskovat zvýšením prodeje produktů s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou komponenty využitelné generativní AI. Korejci dále očekávají vyšší poptávku pro čipech do počítačů a smartphonů, stejně tak věří i nedávno představené řadě vlajkových smartphonů Galaxy S24 – od ní očekávají dvouciferný růst příjmů.