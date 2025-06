Samsung v šoku. Google s čipy Tensor utíká ke konkurenci

Samsung nebude vyrábět letošní generaci čipsetů Google Tensor

Tensor G5 pro letošní Pixely navrhne Google zcela sám a nechá si jej vyrobit u TSMC

V Samsungu prý byli z tohoto rozhodnutí v šoku, jejich čipové divizi utíká jeden zákazník za druhým

Google letos v létě představí novou generaci smartphonů Pixel. Design se podle špionážních fotografií nijak výrazně nezmění, vylepšení se odehrají zejména v útrobách chystaných telefonů. Jednou z výraznějších novinek má být upgrade čipsetu Tensor, který by se konečně mohl přiblížit té nejvýkonnější konkurenci.

Čipy Tensor bude od letošního roku vyrábět TSMC

Historie čipsetů Google Tensor se začala psát v roce 2021, tehdy Google představil rodinu smartphonů Pixel 6 poháněnou mobilním procesorem Tensor G1. Tento čip byl vyvinutý ve spolupráci se Samsungem (vycházel z tehdejších Exynosů), korejská firma se dokonce postarala o jeho výrobu. Spolupráce obou firem pokračovala i u dalších tří generací, u té nadcházející ale dojde k významné změně.

U letošního čipu Tensor G5 pro smartphony Pixel 10 Google poprvé nevyužije služeb Samsungu a navrhne si jej celý sám, výrobu pak přesune z továren Samsungu ke konkurenčnímu TSMC. Oficiálně nevíme, co za tímto rozhodnutím stojí, napadá nás mírná zaostalost dosavadních čipů Tensor v hrubém výpočetním výkonu – konkurence v benchmarcích sbírala znatelně lepší výsledky.

Samsung byl z rozhodnutí Googlu v šoku

Když se vedoucí pracovníci Samsungu dozvěděli o tom, že přišli o svého velkého zákazníka, začali prý okamžitě bít na poplach a svolávat schůzky, na kterých se pokoušeli získat odpovědi – z jakého důvodu je Google opustil a jaké jsou možnosti nápravy.

Google byl totiž v posledních letech jedinou firmou, která k produkci svých čipů využívala výhradně Samsung. V korejských továrnách byly vyráběny i některé čipy od Qualcommu, jednalo se ale spíše o slabší a levnější modely, např. Snapdragon 4 Gen 2 nebo Snapdragon 6 Gen 3.

Vlajkové čipy, na kterých je největší marže, dnes vyrábí výhradně společnost TSMC, která disponuje nejmodernější výrobní technologií. Od Samsungu k TSMC utekla dokonce i Nvidia, která si dříve u korejské firmy nechávala vyrábět čipy pro grafické karty. A aby toho nebylo málo, zdá se, že Google přestane od Samsungu odebírat i modemy, v letošních Pixelech by se údajně měly nacházet modemy od MediaTeku.

Najde Samsung cestu ven?

Samsung musí doufat, že se opět po technologické stránce vrátí na výsluní. Světlem na konci tunelu by mohl být nový 2nm proces GAA (Gate All Around), u kterého Korejci údajně zaznamenávají čím dál lepší výtěžnost. Tímto procesem by měl být vyráběn čipset Exynos 2600 určený do vlastních smartphonů řady Samsung Galaxy S26.

Pokud by se ukázalo, že je technologický proces Samsungu konkurenceschopný, mohla by korejská firma opět odlákat nějaké zákazníky od TSMC. V tuto chvíli ale zatím většina chodí opačným směrem.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.