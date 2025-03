Samsung ukázal na MWC svůj nejnovější headset, podobnost s Vision Pro nezapře

Samsung na MWC přivezl také svůj headset pro rozšířenou realitu Project Moohan

Bližší informace o parametrech, ceně a dostupnosti bohužel nezmínil

Jihokorejská společnost Samsung na veletrhu MWC prezentuje řadu svých produktů. Mezi nimi je také headset pro smíšenou realitu s kódovým označením Project Moohan. Ten gigant ze Soulu oficiálně oznámil v prosinci loňského roku a poté jej společně s novými vlajkovými telefony představil v lednu na akci Galaxy Unpacked. Nyní jej také přivezl do Barcelony, kde jsme se na něj mohli blíže podívat a přesvědčit se na vlastní oči, že podobu s Vision Pro od Applu skutečně nezapře.

Project Moohan dokáže zaujmout

Stejně jako řešení od Applu, také Project Moohan se spoléhá na externí baterii, kterou ovšem lze k zařízení připojit skrze USB-C. O chod headsetu se stará čipset Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 a samozřejmostí by měla být přítomnost umělé inteligence od Googlu. Žádné další informace jihokorejská společnost o svém produktu bohužel neposkytla – neznáme tedy ani další parametry, dostupnost a cenu. Je ovšem pravděpodobné, že co se týče posledně zmíněného, nejspíše nepůjde o nic levného.

Co můžeme potvrdit, je skutečnost, že minimálně na pohled nevypadá headset od Samsungu tak luxusně jako jeho jablečná konkurence. Použité materiály se evidentně zaměřují spíše na snížení hmotnosti, což vzhledem k tomu, že headset budete chtít mít na hlavě co nejdéle, je krok správným směrem. Ve hře je ale také varianta, že do finální produkce Samsung na materiálech ještě zapracuje.