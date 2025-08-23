TOPlist

Samsung testuje One UI 8 na desítkách zařízení. Máme jejich kompletní seznam

Jakub Karásek
Jakub Karásek 23. 8. 12:00
Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra
  • Distribuce One UI 8 na starší telefony by měla začít už příští měsíc
  • Jako první se dočkají loňské vlajkové a skládací telefony
  • Aplikace CheckFirm prozradila, pro které další telefony Samsung nový systém připravuje

Samsung spojil premiéru letošních ohebných smartphonů s vydáním nového systému One UI 8 založeného na Androidu 16. Tento systém je dostupný zatím pouze na letní trojici skládaček, příští měsíc by měla být zahájena jeho distribuce na starší zařízení. Na některých telefonech je již zpřístupněn veřejný beta test, na jiných Samsung testuje nový systém (zatím) pouze interně. Mobilní aplikace CheckFirm (sloužící pro vyhledávání firmwaru) odhaluje, které telefony mohou s novým systémem počítat.

Které smartphony od Samsungu dostanou One UI 8?

Samsung oficiálně nezveřejnil, kterým zařízením dopřeje nový systém, nicméně u spousty modelů je délka softwarové podpory známá. Nejlépe jsou na tom vlajkové a ohebné smartphony – ty z posledních let se mohou těšit až na sedm let systémových a bezpečnostních aktualizací, a navíc obdrží aktualizaci mezi prvními. Z aplikace CheckFirm vyplývá, že Samsung aktuálně připravuje aktualizaci pro následující telefony:

Galaxy S

  • Řada Galaxy S23 (včetně S23 FE) – interní a beta verze
  • Řada Galaxy S22 (S22 FE zatím v seznamu není) – interní sestavení
  • Galaxy S21 FE – interní sestavení

Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold 5 a 4 – interní beta verze
  • Galaxy Z Flip 5 a 4 – interní beta verze

Galaxy A

  • Galaxy A56 – interní sestavení
  • Galaxy A55 – beta verze
  • Galaxy A54 – beta verze
  • Galaxy A36 – beta verze
  • Galaxy A35 – interní sestavení
  • Galaxy A26 – interní sestavení
  • Galaxy A73 – interní sestavení
  • Galaxy A33 – zachyceno benchmarkem Geekbench

Galaxy Tab

  • Řada Galaxy Tab S10 – interní sestavení, beta verze by měla dorazit v září
  • Řada Galaxy Tab S9 – interní sestavení
  • Galaxy Tab Active 5 Pro: zachyceno benchmarkem Geekbench

Samsung začne s uvolňováním One UI 8 pro starší smartphony už v září, jako první se dočkají loňské vlajkové modely řady Galaxy S24 a skládačky Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6. Ve stejný měsíc by měl být zahájen veřejný beta test na modelech Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5, A55, A54, A36 a A35.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

