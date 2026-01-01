Samsung testuje obří 20000mAh baterii. Je na obzoru nový smartphone?

- Jihokorejská společnost Samsung údajně testuje baterii s obří kapacitou 20000 mAh
- V chytrých telefonech ji ale nejspíše jen tak neuvidíme
- Při dlouhodobém používání se má totiž výrazně nafukovat
Výdrž na baterii je stále velké téma, které řeší prakticky všichni výrobci. Zatímco někteří vsadili na příkladnou optimalizaci, díky které mohou i z menšího akumulátoru vyždímat maximum, jiní naopak vsází spíše na nové technologie, jako jsou křemíkovo-uhlíkové články. A někteří na to jdou hezky od lesa a jednoduše se snaží napasovat do smartphonů co možná největší baterie. V tomto ohledu podle všeho testuje své želízko také jihokorejský gigant Samsung, jehož divize údajně testuje křemíkovo-uhlíkovou baterii s kapacitou 20 000 mAh.
Telefonů s obří baterií se jen tak nedočkáme
Leaker s přezdívkou phonefuturist na sociální síti X tvrdí, že divize Samsung SDI otestovala dvoučlánkovou křemíkovo-uhlíkovou baterii s celkovou kapacitou 20000 mAh, kdy první článek má mít kapacitu 12000 mAh, zatímco druhý článek má mít kapacitu 8000 mAh. Samsung s touto baterií podle všeho dokázal docílit 27 hodin výdrže při zapnutém displeji, společně se zhruba 960 nabíjecími cykly za rok. Tady ale bohužel dobré zprávy končí.
Battery Validation
Samsung SDI dual-cell Si/C battery (20,000mAh).
Cell 1: 12,000mAh @ 6.3mm
Cell 2: 8,000mAh @ 4mm
Results: 27h SOT, ~960 cycles over 1 year.
Post-test: cell swelling detected → longevity failure.
Strong short-term performance. Long stability still unresolved. pic.twitter.com/29Ldb6NJ4x
— Schrödinger (@phonefuturist) December 25, 2025
Společnost ze Soulu údajně po testu zjistila, že se baterie nafukuje, což znamená, že baterie nevydrží dlouhodobé používání. Jinými slovy bychom neměli v dohledné době očekávat telefon Galaxy s baterií o kapacitě 20000 mAh. Leaker také zveřejnil obrázky, které údajně ukazují tyto baterie po testování. Také je potřeba brát tyto informace s rezervou, neboť leaker za sebou nemá žádnou valnou historii, tudíž nelze spolehlivě určit, nakolik jsou jeho informace přesné.
Nicméně jiný leaker s rozporuplnou historií uvedl, že baterie s kapacitou 8000 mAh se kvůli nafukování zvětšila ze 4 mm na 7,2 mm. Je také možné, že společnost Samsung SDI testuje tuto klíčovou technologii s cílem implementovat ji do automobilů, nikoli do telefonů. Firmy často zvyšují kapacitu svých křemíkovo-uhlíkových baterií tím, že v nich použijí vyšší procento křemíku.
Telefony jako OnePlus 15 s baterií o kapacitě 7300 mAh však dosahují maximálního obsahu křemíku 15 %, aby byla zajištěna rovnováha mezi kapacitou a spolehlivostí. Je tedy zcela možné, že baterie Samsung SDI s kapacitou 20000 mAh obsahuje vyšší procento křemíku, než běžně dostupné telefony.