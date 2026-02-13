TOPlist

Samsung sráží ceny o tisíce. Galaxy Watch Ultra vychází levněji o 5 500 Kč

PR článek
PR článek 13. 2. 17:55
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra

Ceny chytrých hodinek od Samsungu skvěle padají a spolu s nimi i ceny telefonů. V Mobil Pohotovosti teď díky cashbacku a slevám můžete ušetřit až 5 500 Kč na hodinkách, a ještě víc na telefonech. Největší pozornost si aktuálně bere Samsung Galaxy S25, u kterého lze kombinovat cashback i výkupní bonus. Díky tomu může cena klesnout na pouhých 14 490 Kč.

Galaxy S25 jen za 14 490 Kč

Galaxy S25 vychází díky cashbacku 5 000 Kč na 17 490 Kč (běžně 22 490 Kč), a pokud navíc prodáte své staré zařízení, získáte ještě výkupní bonus 3 000 Kč. Výsledná cena tak klesne na pouhých 14 490 Kč, což z telefonu dělá skvěle výhodnou koupi. Nechybí špičkový výkon, kvalitní fotosoustava ani dlouhá výdrž baterie.

Ještě výrazněji ušetříte na modelu Galaxy S25 Ultra, kde cashback dosahuje 7 000 Kč a výkupní bonus 5 000 Kč. Abyste získali výkupní bonus, stačí, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon, a koupíte si jeden z vybraných modelů.

Ceny po cashbacku a výkupním bonusu:

Galaxy Watch levněji až o 5 500 Kč

Cashback se týká i hodinek, u kterých navíc Mobil Pohotovost od dnešního dne srazila cenu na minimum. Nejvíce ušetříte na modelu Galaxy Watch Ultra (2025), kde získáte 4 500 Kč zpět, a k tomu jsou o 1 000 Kč levnější než běžně. Výhodně vychází také Galaxy Watch8 a elegantní Galaxy Watch8 Classic, u kterých cena zlevnila o 2 100 Kč.

Ceny hodinek po cashbacku:

Jak cashback získat?

Stačí, když si do 28. února zakoupíte libovolný telefon, tablet nebo hodinky, a následně zařízení zaregistrujete v aplikaci Samsung Members nebo na stránce novysamsung.cz (v případě chytrých hodinek a prstenů). Po schválení registrace vám bude částka vyplacená na vámi uvedený účet. Cashback dosahuje různých částek (až 12 000 Kč) při koupi vybraných modelů a kompletní podmínky akce najdete na mp.cz/samsung-cashback.

