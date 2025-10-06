Samsung se hodlá inspirovat u Applu, zvažuje implementaci kontroverzní funkce

- Samsung údajně chystá funkci souhrnu notifikací s využitím AI
- Pravděpodobně půjde o totožnou vychytávku, na jaké pracuje Google
- Nejspíše ale bude využívat lokální umělou inteligenci v zařízení
Přijít s nějakou novinkou v rámci chytrých telefonů není v dnešní době jednoduchý úkol. Smartphony jsou de facto hotová zařízení, tudíž změny jsou v tomto odvětví meziročně jen minimální a málokdy se stane, že by některý z velkých gigantů přišel s něčím radikálně novým, co by změnilo celý trh. Příchod umělé inteligence sice tento potenciál má, avšak její implementace je prozatím vesměs vlažná a firmy aktuálně stále hledají způsob, jak AI co nejlépe integrovat do mobilních systémů. Neznamená to ovšem, že by na žádnou užitečnou funkci společnosti nepřišly.
Souhrny notifikací pravděpodobně zamíří do telefonů od Samsungu
Jednu z nich představil překvapivě Apple, který je obecně považován se svou Apple Intelligence za společnost, jež tahá za kratší konec. Konkrétně hovoříme o shrnutí příchozích notifikací s pomocí umělé inteligence, což může přijít vhod ve chvíli, kdy vám chodí hodně upozornění, která nemáte čas či chuť detailně pročítat. Tato funkce vzbudila značné kontroverze především s ohledem na to, že některá shrnutí úplně neodpovídala tomu, o čem se v notifikacích psalo.
Trumfnout Apple se podle všeho už delší dobu chystá Google, který připravuje podobné AI shrnutí notifikací, a nyní to vypadá, že se k podobnému kroku chystá také jihokorejský gigant Samsung. Server SamMobile totiž objevil funkci souhrnu oznámení v nejnovější verzi nadstavby One UI 8.5, i když momentálně není zpřístupněná. V současné chvíli se po prvním stažení oznamovací lišty zobrazí vyskakovací okno s vysvětlením toho, jak tato funkce má fungovat.
Stejně jako obdoba této funkce od Googlu, i souhrny od Samsungu se vztahují pouze na dlouhé zprávy a skupinové konverzace. Popis také výslovně uvádí, že vaše zprávy nejsou nikdy odesílány na servery Googlu. To podporuje domněnku, že se jedná o funkci giganta z Mountain View, a nikoli o funkci speciálně vyvinutou Samsungem. V každém případě SamMobile tvrdí, že funkce využívá cloud Googlu, nicméně v rámci ní se také zmiňuje, že používá AI ve vašem zařízení. Je zde proto předpoklad, že souhrn notifikací bude postaven na Gemini Nano či na jiném lokálním modelu umělé inteligence.