Samsung promluvil: tyhle novinky přinese první update řady Galaxy S24

Samsung již připravuje první aktualizaci pro řadu Galaxy S24

Přinese například rozšířené úpravy displeje a vylepšení pro fotoaparáty

Aktualizace dorazí ještě tento měsíc

Nejnovější vlajkové modely s označením Galaxy S24 od Samsungu se ještě příliš neohřály na pultech obchodů a jihokorejský gigant již připravuje první aktualizaci. Jak popisuje sám Samsung, při jeho sestavování naslouchal prvním zákazníkům a přichystal si pro ně řadu novinek, především v oblasti displeje a fotoaparátů. Ačkoli je společnost poměrně skoupá na slovo, co se týče konkrétních vylepšení, o některé detaily se s námi přeci jen podělila.

Větší možnosti úpravy displeje i lepší fotoaparáty

Uživatelé zařízení Galaxy mají různé preference, pokud jde o displej mobilního zařízení. Proto Samsung vylepší displej u modelové řady Galaxy S24, aby zážitek ze sledování působil přirozenějším dojmem. Aby toho mohl dosáhnout každý uživatel dle svých preferencí, Samsung do nastavení displeje přidá možnost upravit živost barev. To již nabízel i u svých předchozích zařízení, nicméně tentokrát si můžete vyvážení bílé přizpůsobit na míru pomocí posuvníků v rámci barevného spektra RGB.

Mimo tuto možnost úpravy displeje se v rámci svého blogového příspěvku Samsung pochlubil také plánovanými vylepšeními fotoaparátů. Tady společnost ze Soulu už tak specifická nebyla, avšak naznačila, že vylepšení se dočkají funkce týkající se zoomu, protrétového režimu, noční fotografie či natáčení videa skrze zadní fotoaparáty. Na to, co všechno si Samsung připravil, si nicméně budeme muset počkat do doby, než se aktualizace začne šířit na první zařízení. Tady pro vás máme dobrou zprávu – mělo by se tak stát ještě v tomto měsíci.