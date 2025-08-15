TOPlist

Samsung překvapil rekordní slevou na Galaxy Watch Ultra. Poprvé je koupíte pod deset tisíc korun

PR článek
PR článek 15. 8. 16:53
Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch Ultra patří mezi nejvybavenější chytré hodinky, které kdy Samsung představil. Pokročilé funkce, Galaxy AI, lákavý vzhled a výdrž, která vás nezklame. To všechno v sobě skrývá model, který si rychle získal oblibu napříč uživateli. A právě teď ho seženete výhodněji za 9 990 Kč.

Každý, kdo chytré hodinky někdy vyzkoušel, ví, jak pohodlný a praktický doplněk to je. Není potom divu, že příznivců přibývá a že sahají po Samsungu, který ve svých příslušenstvích dotahuje veškeré detaily.

Nadčasová výbava, která stále boduje

Galaxy Watch Ultra nedávno oslavily rok od svého představení, ale stále se mohou pyšnit výbavou, která jim zajišťuje místo mezi špičkou. Stanou se vaším doktorem, trenérem, rádcem, a i druhou rukou vašeho smartphonu. Díky Galaxy AI navíc posouvají už tak dobré funkce ještě dál.

Právě teď tenhle model můžete ulovit v atraktivní cenové nabídce. Ta trvá ale pouze pár dnů, a to konkrétně do příští neděle. Pokud jste tedy někdy zvažovali koupi kvalitních hodinek, nyní je vhodná chvíle.

Ušetřete ještě více

Ušetřit můžete ale i výrazně víc. Pokud si totiž k hodinkám přihodíte do košíku třeba smartphone, tablet nebo sluchátka od Samsungu, získáte další slevu až 15 %. Sleva se odečte automaticky v košíku.

Více o kombinované slevě najdete zde.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Ilustrace implantátu do hlavy
Šéf ChatGPT chystá novinku jako z kyberpunku, jeho firma Merge Labs má propojit lidi se stroji
Adam Homola
Adam Homola A. Homola 15:00
0
Snímek ze seriálu Death Inc.
Tohle musíte vidět: náš výběr z Netflixu vás pohltí a nepustí celý týden (srpen 2025)
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
GTA 6, Jason Duval
Další odklad pro GTA 6? Ředitel Take-Two má jasno a uklidňuje veřejnost
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
0
Robot v barvách Googlu (ilustrační obrázek)
Google vylepšil Gemini: zapamatuje si vaše preference a odkáže se na dřívější konverzace
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:00
0

Kapitoly článku