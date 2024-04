Samsung podpoří evropské sportovce na LOH 2024. Je mezi nimi i Češka

Jihokorejská společnost podpoří 44 evropských sportovců na LOH v Paříži

Do výběru se dostala také Česka Barbora Seemanová a Slovák Richard Tury

Ti budou na olympiádě reprezentovat v plavání, respektive skateboardingu

Letní olympijské hry v Paříži se pomalu blíží a s ní vrcholí příprava nejen samotných sportovců, ale také sponzorů. Mezi ně patří také jihokorejský gigant Samsung, který je sponzorem Mezinárodního olympijského výboru už více než dvě dekády. Jako oslavu tohoto partnerství se firma rozhodla podpořit 44 atletů z celé Evropy, kteří obdrží dodatečnou podporu od Samsungu, aby mohli „maximalizovat svůj potenciál“.

Samsung podpoří i české a slovenské atlety

Benjamin Braun, CMO společnosti Samsung Europe, doufá, že tato komunita sportovců bude začátkem dlouhodobých vztahů mezi společností Samsung, ale i mezi sebou navzájem. „Pevně věříme v olympijského ducha a ve smysluplné propojení sportovců a diváků, k němuž na olympiádě každé čtyři roky dochází,“ prohlásil Benjamin Braun, marketingový ředitel Samsung Europe. „Doufáme, že i tato komunita sportovců, kterou Samsung letos podporuje, bude stát u zrodu dlouhodobých vztahů se Samsungem i mezi sportovci navzájem.“

Téměř padesátka sportovců zahrnuje nejen atlety s vysokými šancemi na zisk cenného kovu v Paříži, ale také medailisty z uplynulé olympiády v Tokiu. Celkový počet sportovců sponzorovaných Samsungem bude 57, jakmile se k těm stávajícím přidají i další z ostatních částí světa. Někteří z evropských sportovců již byli oznámeni jako globální partneři, zatímco jiní budou součástí spíše lokálních aktivit a budou sloužit jako ambasadoři značky pro své fanoušky a příznivce.

Co na seznamu zaujme jsou především dvě jména. Tím prvním je Barbora Seemanová, česká plavkyně a specialistka na volný způsob, mistryně Evropy z roku 2021 na trati 200 m volný způsobem, dvojnásobná vítězka letních olympijských her mládeže z roku 2018, juniorská mistryně Evropy z roku 2017, účastnice Letních olympijských her 2016 a finalistka Letních olympijských her 2020. Druhým zajímavým jménem je poté Richard Tury, slovenský reprezentant ve skateboardingu, který se stal od roku 2010 7× mistrem Slovenska v tomto sportu a také se umístil v TOP 3 v sériích Světového poháru ve skateboardingu WCS v letech 2017, 2018, 2019 a 2021.

Pozoruhodné je, že Samsung se rozhodl primárně sponzorovat skateboardisty – ostatně 10 ze 44 představených atletů se věnuje právě této disciplíně. Chvályhodná je také podpora paralympijských sportovců, kterých je na celkovém seznamu rovných 5. Jak konkrétně bude podpora sportovců od giganta ze Soulu vypadat prozatím nevíme, nicméně atleti pravděpodobně dostanou nejnovější vlajkové modely společnosti, aby mohli svou cestu za olympijským úspěchem řádně dokumentovat.