Samsung otáčí? Zrušený vlajkový Exynos 2300 testuje v tajemném zařízení

Exynos 2300 měl na některých trzích pohánět řadu Galaxy S23, nakonec jej ale Samsung nepoužil

Přesto by se tento čip mohl dočkat opožděného uvedení na trh

Do letošního roku bylo zvykem, že Samsung do svých vlajkových smartphonů nasazoval dva různé čipsety – do Evropy šly kousky s vlastními čipy Exynos, zatímco v USA se stejné telefony prodávaly s procesory od Qualcommu. Letos ale Samsung od této praxe upustil – do řady Galaxy S23 nasadil na celém světě Snapdragon 8 Gen 2 a vyvíjený Exynos 2300 uložil k ledu, pravděpodobně kvůli jeho nekonkurenceschopnosti.

Exynos 2300 znovu ožívá

Doteď jsme si mysleli, že Exynos 2300 je definitivně pohřbený, nyní však tento čip zaznamenal benchmark GeekBench ML v neznámém zařízení s kódovým označením Samsung SM-S919O. Tento řetězec nekoresponduje s běžně používaný formátem označování telefonů, tudíž se pravděpodobně jedná o testovací jednotku. Testování čipu probíhalo od 18. května do 25. května, skóre v benchmarku se pohybovalo okolo 500 bodů. To není příliš přesvědčivá hodnota, avšak u prototypů je takto nízké skóre obvyklé.

Benchmark prozradil i konfiguraci čipsetu. Samsung zvolil neobvyklé složení procesorových jader:

1 × super výkonné jádro s taktem 2,6 GHz

4 × výkonné jádro s taktem 2,59 GHz

4 × efektivní jádro s taktem 1,82 GHz

Devět procesorových jader jsme ještě v žádném mobilním čipsetu neviděli, v této oblasti zřejmě nemá Samsung žádné zábrany. Spekuluje se, že nástupnický model Exynos 2400 by měl být dokonce složen z 10 procesorových jader v konfiguraci 1+2+3+4.

Kdy a v jakém zařízení Samsung svůj původně zrušený Exynos 2300 použije, je v tuto chvíli nejisté. Je možné, že k jeho nasazení vůbec nedojde a současná vlna testů pouze připravuje půdu na další generaci – ať už čipsetu Exynos, nebo Google Tensor, které rovněž Samsung vyrábí. Teoreticky by mohl být Exnyos 2300 nasazen do údajně připravovaného smartphonu Galaxy S23 FE, avšak to už je hodně divoká spekulace.

