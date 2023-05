Firmware odhalil existenci Galaxy S23 FE. Premiéra na spadnutí?

Fanouškovská edice Samsungu Galaxy S20 se stala v roce 2020 hitem – korejský gigant namíchal skvělý koktejl výbavy a ceny, aniž by musel sahat k bolestivým kompromisům. Jeho nástupce Galaxy S21 FE už takový úspěch nezaznamenal, neboť Samsung příliš dlouho otálel s představením, a modelu Galaxy S22 FE jsme se pro jistotu nedočkali vůbec. Jak to bude s fanouškovskou edicí Galaxy S23 letos?

Informace o Galaxy S23 FE jsou poněkud rozporuplné, nejprve se podíváme na optimističtější z nich. Podle informátora @Tech_Reve má Samsung v plánu tento telefon uvést na trh už v červenci nebo v srpnu, aby pomohl „nakopnout“ horší prodeje ostatních modelů z řady Galaxy S23 na některých trzích.

Due to the sluggish sales of the S series, there are predictions that Samsung Electronics will release the 'Galaxy S23 FE' in certain regions before the launch of the new foldable phone. In this case, the Galaxy S23 FE is expected to be released around July or August. https://t.co/pxlXiNybq5

