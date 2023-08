Samsung omylem oznámil betu One UI 6. Nabídne tyto novinky

Odhalení betaverze nadstavby One UI 6 je na spadnutí

Nejprve se dostane na řadu Galaxy S23 ve třech zemích

Předčasné oznámení odhalilo několik novinek a změn

Německé zastoupení společnosti Samsung v pondělí omylem oznámilo spuštění betaverze nadstavby One UI 6. Informace byla zveřejněná malou chvíli, a i když byla tisková zpráva rychle stažena, tak se rozšíření informací Samsung neubránil. Aspoň se ale můžeme v klidu podívat na první odhalené detaily, včetně dvou screenshotů.

One UI 6 kompletně přepracuje panel rychlého spuštění

Betaverze bude nejprve dostupná pro řadu telefonů Galaxy S23, a to uživatelům v USA, Německu a Jižní Koreji. Nadstavba One UI 6 bude samozřejmě založena na Androidu 14, což samo o sobě přinese řadu novinek. Přímo Samsung však také chystá několik velkých změn.

Tou největší je přepracování panelu rychlého spuštění, který vzdáleně připomíná iOS nebo řadu různých čínských nadstaveb. Panel je rozdělen do několika samostatných boxů. V hlavním se nachází místo pro dvanáct ikon. Přepínače Wi-Fi a Bluetooth jsou umístěny zvlášť, stejně jako například ovládání jasu. Novinkou bude to, že panel půjde kompletně otevřít jedním tahem z pravého horního rohu. U současné nadstavby jsou potřeba dva tahy prstem.

Obecně se Samsung snaží o zjednodušení vzhledu. Mnoho prvků má být například zmenšeno. Další novou funkcí bude automatická změna tapety buď podle času, nebo podle režimu, ve kterém se telefon bude nacházet. Chystá se také nový widget pro fotoaparát, ve kterém si budete moci s předstihem vybrat místo uložení pro snímky.

Oficiální spuštění betaverze One UI 6 není v tuto chvíli známo, ale nemělo by to již trvat dlouho, vzhledem k tomu, že tiskové zprávy jsou již připravené k odeslání. Pokud jde o stabilní verzi nadstavby, dá se očekávat, že nejprve ji uvidíme u řady telefonů Galaxy S23 do konce listopadu. Jedná se pouze o náš odhad založený na době vydání předchozích verzí One UI 4 a 5.