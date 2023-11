Samsung odhalil nový fotočip. Má vysoké rozlišení, rychlé ostření i 8K video

Samsung představil nový fotočip ISOCELL GNK

Ten navazuje na populárního předchůdce GN1

Vylepšení se dočkalo natáčení videa, focení s HDR či automatické ostření

Chytré telefony jsou víceméně hotové produkty, u kterých se zásadních změn patrně v dohledné době nedočkáme. Kde ovšem nějaký viditelný posun stále ještě probíhá, jsou fotoaparáty, které se musí vypořádávat především s fyzikálními překážkami. S tím jim pomáhají nejen umělá inteligence, ale také nové technologie, bez kterých by to zkrátka nešlo. Své o tom ví Samsung, který patří mezi největší výrobce mobilních fotočipů na světě. Ten slavil poměrně velký úspěch s 50Mpx fotočipem ISOCELL GN1, jenž se nyní dočkal nástupce.

ISOCELL GNK vylepšuje HDR i natáčení videa

Novinka s názvem ISOCELL GNK se rovněž může pochlubit rozlišením 50 Mpx a také vylepšeným nahráváním videa a větším dynamickým rozsahem pro fotografie. Z hlediska technických specifikací bychom příliš odlišností mezi GN1 a GNK nenašli – mají totožnou velikost 1/1.3″ a nabízí i stejnou velikost pixelů 1,2 µm. Namísto vylepšení čísel se Samsung zaměřil na implementaci nových technologií, jako je automatické ostření Dual Pixel Pro, které dokáže rychleji a přesněji zaostřovat na objekty v pohybu.

Mimoto senzor zvládá zachycovat snímky s dynamickým rozsahem až do 120 dB a v Pro režimu zvládne fotit snímky do 14bitového RAW formátu. GNK pro zvýšení dynamického rozsahu využívá tři různé režimy ISO, které pomáhají redukovat grafické artefakty. Co se týče nahrávání videa, GNK zvládne natáčet až v rozlišení 8K při 30 snímcích za sekundu, přičemž v tomto režimu nedochází k výraznému zúžení zorného pole. Zároveň nový fotočip podporuje natáčení HDR videí či Full HD záznamů ve 240 snímcích za sekundu.

Prozatím není jasné, které telefony se vylepšeného čipsetu ISOCELL GNK dočkají jako první, nicméně dříve než v příštím roce novinku v praxi neuvidíme. Je poměrně pravděpodobné, že Samsung nasadí GNK nejprve do svých modelů a až poté se objeví u konkurence.