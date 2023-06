Samsung neuhlídal podobu Galaxy Watch 6. Takto budou vypadat

Na internet unikly marketingové obrázky hodinek Galaxy Watch 6

Do prodeje půjdou dva různé modely, každý ve dvou velikostech

Galaxy Watch 6 Classic nabídnou ovládání otočnou lunetou

Samsung na konci července uspořádá další ročník události Galaxy Unpacked, na které představí nová mobilní zařízení. Hlavní hvězdou celé akce se stanou ohebné smartphony Galaxy Z Fold a Z Flip 5, ovšem korejská firma má v rukávu více es. Podle obrázku, který v minulém týdnu zveřejnil @evleaks se pravděpodobně dočkáme nových tabletů řady Galaxy Tab S9, sluchátek Galaxy Buds 3 a v neposlední řadě hodinek Galaxy Watch 6.

Galaxy Watch 6: dva modely, každý ve dvou velikostech

Samsung pro letošní rok chystá dva modely hodinek – Galaxy Watch 6 a Galaxy Watch 6 Classic. Obě verze budou k dispozici ve dvou velikostech a v několika barevných kombinacích. Marketingové obrázky obou modelů se značným předstihem zveřejnil německý server WinFuture.de.

Základní Galaxy Watch 6 budou mít diametr 40 nebo 44 milimetrů. Díky tenčím lunetám se do pouzder hodinek vejdou větší displeje, jejich úhlopříčky ale zatím neznáme. Displeje by měly být odolné vůči poškrábání, a to díky nasazení safírového sklíčka. Hodinky mají být k dispozici minimálně ve třech barevných variantách – stříbrné, černé a béžové.

Galaxy Watch 6 Classic budou rozměrově větší, Samsung je bude nabízet v diametrech 43 a 47 milimetrů. Displeje bude v obou případech obepínat vystouplá široká luneta, která by měla být otočná a využitelná k ovládání prostředí. Hodinky by měly být dostupné minimálně ve stříbrné a černé barvě.

Všechny hodinky z rodiny Galaxy Watch 6 má pohánět zbrusu nový čipset Samsung Exynos W930, který by měl podle prvních zvěstí nabídnout zhruba o 10 procent vyšší výkon než loňský Exynos W920. Volitelnou výbavou má být LTE modem, díky kterému bude možné používat spoustu funkcí autonomně bez nutnosti spárovaného smartphonu. Chybět by neměla ani voděodolnost do 5 ATM.

Odhalení nových hodinek společně s ostatními zařízeními je podle neoficiálních informací naplánované na poslední červencový týden.