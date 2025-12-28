TOPlist

Samsung myslí na fotografy: One UI 8.5 přinese podporu profesionálního příslušenství

Jakub Karásek
28. 12. 20:00
1
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25 Ultra
  • Beta verze prostředí One UI 8.5 odhaluje novou funkci
  • Smartphony od Samsungu přinesou podporu profesionálního fotografického příslušenství společnosti TILTA
  • Zmíněn je bezdrátový ovladač pro vzdálené ovládání fotoparátů

Samsung krátce po Novém roce představí novou řadu smartphonů Galaxy S26. Z dosavadních úniků se může zdát, že po hardwarové stránce se bude jednat o drobnější evoluční skok, nicméně zapomínat nesmíme ani na software. Galaxy S26 bude debutovat s novým prostředím One UI 8.5, které přinese několik příjemných vylepšení.

Kód One UI 8.5 odhaluje nové funkce

Samsung v tomto týdnu uvolnil druhou beta verzi prostředí One UI 8.5, kterou mohou testovat majitelé aktuálních vlajkových modelů řady Galaxy S25. Druhá beta verze opravuje spoustu chyb, upravuje některé systémové položky a také nás připravuje na některé nadcházející funkce. Jednu z nich objevil server Android Authority v kódu systému.

Příslušenství Tilta

V kódu One UI 8.5, konkrétně v aplikaci Samsung Camera Assistant, byl nalezen krátký řetězec popisující podporu nového hardwaru od společnosti TILTA. Tato značka vyrábí profesionální objektivy a různé příslušenství pro klasické fotoaparáty, na telefonech Samsung má být podporován minimálně ovladač TILTA Wireless Lens Controler.

Tento ovladač slouží ke vzdálenému ovládání vybraných funkcí fotoaparátu – lze s ním ladit citlivost, vyvážení bílé nebo rychlost závěrky, u objektivů pak lze měnit ostření, clonu, úroveň přiblížení a variabilní ND filtr. Ovladač se pyšní velmi rychlou odezvou a přesným a plynulým ovládáním, přičemž veškeré parametry lze pozorovat na integrovaném displeji.

Nová funkce patrně bude debutovat u smartphonů řady Galaxy S26, očekáváme však, že ji v rámci aktualizace získají i starší modely. Je ale pravda, že i tak bude počet potenciálních uživatelů velmi omezený, jelikož majitelé produktů společnosti TILTA patrně vlastní i adekvátnější techniku než smartphony od Samsungu.

