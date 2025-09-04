Samsung Galaxy Tab S11: prémiové voděodolné tablety s ultratenkým tělem

- Samsung na dnešní události Galaxy Unpacked představil dvojici tabletů Galaxy Tab S11
- Oproti minulé generaci jsme přišli o variantu Plus, namísto ní Samsung odhalil základní model s 11″ displejem
- Samsung upravil design stylusu S Pen a výrazně vylepšil schopnosti počítačového prostředí DeX
- Cena tabletů v ČR startuje na 22 499 korunách, v předobjednávkách je možné díky výkupnímu bonusu ušetřit
Samsung si s odhalením letošních vlajkových tabletů pořádně pospíšil. Loňskou výroční řadu Galaxy Tab S10 korejský gigant představil na konci září, letošní generace přichází téměř o měsíc dříve. Stejně jako loni jsme se v první vlně dočkali dvou tabletů, ovšem překvapivě v jiném složení – obrovský 14,6″ model Ultra zůstává, avšak namísto 12,4″ varianty Plus je zde základní model s 11″ obrazovkou. Co nového tablety řady Galaxy Tab S11 přináší a kolik budou stát?
Galaxy Tab S11: prémiové tablety s tenkým tělem
Představená dvojice tabletů opět patří k tomu nejlepšímu, co lze aktuálně ve světě Androidu pořídit, a to jak po hardwarové, tak po softwarové stránce. Design a konstrukce se oproti loňsku prakticky nezměnily, i tak se ale Samsungu podařilo vyrobit letošní generaci tenčí a lehčí.
U základního modelu nás to vzhledem k menšímu displeji nepřekvapuje, ale žasneme, že i u varianty Ultra Korejci našli prostor k dalšímu zeštíhlení. V řeči čísel se tak můžete těšit na následující hodnoty:
- Galaxy Tab S11 – tloušťka 5,5 mm, hmotnost 469 gramů
- Galaxy Tab S11 Ultra – tloušťka 5,1 mm, hmotnost 692 gramů
Oba tablety se pyšní zvýšenou odolností IP68, takže nemusíte mít strach vzít si je s sebou k vodě nebo do vany.
Vylepšený S Pen a menší výřez displeje
Úhlopříčky displejů jsme zmínili v úvodu, sluší se dodat, že v obou případech se jedná o obrazovku typu Dynamic AMOLED 2X s navýšenou maximální svítivostí 1 600 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Displej lze opět ovládat jak prsty, tak i stylusem S Pen. Ten se dočkal mírného přepracování – pro pohodlnější úchop má nově šestihrannou rukojeť, špička je pak ve tvaru kužele. Stylus se nově magneticky nepřichytává k zádům, ale na horní stranu tabletu.
Součástí systému je hromada předinstalovaných kreativních aplikací, které dokáží schopnosti pera S Pen využít, např. Notion, LumaFusion, Goodnotes nebo Clip Studio Paint. Většina z nich je ale pouze na ozkoušení, po uplynutí zkušební doby si řeknou o zaplacení.
Nad displejem je u obou tabletů umístěna čelní kamerka. U základního Galaxy Tab S11 se ji podařilo schovat do rámečku, u varianty Ultra bylo opět nutné sáhnout k výřezu displeje, byť oproti minulé generaci je tento prvek výrazně menší – došlo totiž k redukci počtu předních kamer ze dvou na jednu. Oba tablety mají v předu jednu širokoúhlou 12Mpx kamerku, vzadu se pak situace liší – Galaxy Tab S11 má pouze jedinou 13Mpx kamerku, zatímco varianta Ultra disponuje duálním fotoaparátem s rozlišením 13+8 megapixelů (základní a širokoúhlý).
Ještě více výkonu pro složité úlohy
Co se procesoru týče, Samsung zůstal věrný MediaTeku. Oba tablety vybavil 3nm čipsetem Dimensity 9400+, který ve srovnání s minulou generací přináší 24% nárůst procesorového výkonu, 27% nárůst grafického výkonu a 33% nárůst AI výkonu. Ten se rozhodně bude hodit, protože operační systém Android 16 a nadstavba One UI 8 využívají umělou inteligenci dosyta – pro práci s textem, obrázky nebo ve vybraných aplikacích, například k vypočítávání ručně psaných příkladů v aplikaci Kalkulačka.
Do systému je rovněž integrován AI asistent Gemini Live, novinkou je zobrazování výsledků z Galaxy AI v pohyblivé překryvné vrstvě. Samsung také výrazně vylepšil počítačové prostředí DeX. Nově si lze nastavit až 4 pracovní plochy a kromě toho se DeX konečně naučil pracovat se dvěma displeji.
Oba tablety budou nabízeny v širokém množství paměťových konfigurací, v té maximální lze získat až 16 GB RAM a 1TB úložiště, které lze navíc ještě rozšířit paměťovou kartou. Kapacita akumulátoru u Galaxy Tab S11 Ultra zůstala stejná jako loni, tedy 11 600 mAh, menší model si pak bere energii z 8 400mAh baterie. V obou případech je možné dobíjet maximálním výkonem 45 wattů, ovšem nabíječku si budete muset obstarat vlastní, v balení se nenachází. Dokoupit lze rovněž klávesnicový kryt, při jehož použití počítačové prostředí DeX oceníte ještě více. Součástí krytu je i dedikovaná klávesa otevírající funkce Galaxy AI.
Cena a dostupnost
Tablety řady Galaxy Tab S11 budou dostupné v šedé a stříbrné barvě. Na českém trhu je lze předobjednat již dnes, dostupné budou od 30. září. Oficiální české ceny jsou následující:
|Model
|Paměť
|Wi-Fi verze
|5G verze
|Galaxy Tab S11
|12/128 GB
|22 499 korun
|26 299 korun
|Galaxy Tab S11
|12/256 GB
|24 199 korun
|27 999 korun
|Galaxy Tab S11
|12/512 GB
|27 199 korun
|30 999 korun
|Galaxy Tab S11 Ultra
|12/256 GB
|33 499 korun
|37 499 korun
|Galaxy Tab S11 Ultra
|12/512 GB
|36 599 korun
|40 599 korun
|Galaxy Tab S11 Ultra
|16 GB/1 TB
|44 299 korun
|47 999 korun
V období předobjednávek lze cenu tabletu snížit o výkupní bonus při výkupu starého zařízení – u Galaxy Tab S11 bonus činí 4 tisíce korun, u Galaxy Tab S11 Ultra dokonce 8 tisíc korun. Samsung navíc nabízí akční možnost získat klávesnicový kryt za sníženou cenu 3 999, respektive 5 799 korun, podmínkou je napsání recenze na zakoupený tablet.