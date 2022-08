Samsung Galaxy S23 Ultra dostane 200Mpx fotoaparát a baterii od svého předchůdce

Ačkoli se oči technologického světa upínají k akci Galaxy Unpacked, kde má Samsung představit hned několik novinek v čele s ohebnými smartphony Fold 4 a Flip 4, neznamená to, že by technologické nadšence nezajímalo nic jiného. Někteří z nich více než „skládačky“ očekávají konvenční vlajkovou loď v podobě Galaxy S23 Ultra, která má spatřit světlo světa až v příštím roce.

Známý leaker Ice Universe ovšem některé detaily o chystané vlajce zjistil už teď. A pochopitelně neváhal a podělil se o ně s širokou veřejností. Podle jeho informací bude S23 Ultra disponovat baterií s kapacitou 5 000 mAh, tedy stejnou jakou disponuje aktuální model S22 Ultra. Spekuluje se také o zachování nabíjecího výkonu 45 W, což by jistě bylo v očích mnoha zákazníků zklamání. Z vnitřní výbavy se můžeme těšit na čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který by měl být k dispozici na všech trzích, alespoň podle vyjádření generálního ředitele Qualcommu.

Co si ale jistě řekne o pozornost, je hlavní fotoaparát, který by měl spoléhat na 200Mpx senzor ISOCELL HP2 o rozměru 1/1,33“ a velikostí pixelů 0,60 µm. Pokud jde o ostatní fotoaparáty, zde bychom se neměli dočkat velkých změn. Tajemstvím zůstává zahalen design – na dostupných renderech sice můžeme vidět starý známý „fotobatoh“, ovšem aktuální model Galaxy S22 Ultra se spoléhá na plochá záda a samostatně vystupující čočky. Bylo by přinejmenším zvláštní, kdyby v tomto ohledu Samsung zavelel ke změně kurzu.

