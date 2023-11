Samsung Galaxy S23 FE míří do prodeje. Známe českou cenu

Už zítra (pátek 1. 12.) by měly být v Česku spuštěny předobjednávky

Galaxy S23 FE bude dostupný ve čtyřech barevných variantách a se 128/256GB pamětí

Zahájení prodeje je naplánováno na 11. prosince

Na začátku října Samsung oficiálně představil dlouho spekulovanou fanouškovskou edici modelu Galaxy S23. Většinou bylo pravidlem, že tyto edice vlajkových Samsungů dělaly kompromisy na méně viditelných místech, díky čemuž si vysloužily pověst skvělé koupě z hlediska poměru ceny a výkonu. U Galaxy S23 FE se ale Samsung rozhodl „ořezávat“ víc, než je záhodno, což se nejvíce projevuje na použitém čipsetu.

Výbava slušná, jen ten čipset…

Zatímco poslední FE edice Samsungu Galaxy S21 (Galaxy S22 FE představen nebyl) disponovala shodným čipsetem jako jejich sourozenci ze stejné generace, letos je tomu jinak – Samsung u Galaxy S23 FE nasadil dva roky staré čipsety Exynos 2200 a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. U nás se bude prodávat varianta s Exynosem, Snapdragon zůstal pro USA. Tento Exynos přitom poháněl smartphony řady Galaxy S22, tudíž v oblasti výkonu na tom bude Galaxy S23 FE podobně jako více než rok a půl staré top modely. Na druhou stranu, běžní zákazníci, na které Samsung s tímto telefonem míří, čipset stejně řešit nebudou.

Design logicky vychází ze Samsungu Galaxy S23. Dominantnou zadní strany je trojice fotoaparátů (hlavní 50Mpx, 12Mpx širokáč a 8Mpx teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením). O zobrazování se stará 6,4″ AMOLED s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí, který chrání sklo Gorilla Glass 5. Rámečky jsou o něco výraznější než u klasického Galaxy S23. Vzhledem k nižší ceně také musíme oželet ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Do displeje je tak integrována optická čtečka.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S23 FE Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Samsung Exynos 2200, octa-core, 1× 2,8 GHz Cortex-X2 + 3× 2,5 GHz Cortex-A710 + 4× 1,8 GHz Cortex-A510, GPU: Xclipse 920, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 158 × 76,5 × 8,2 mm, hmotnost: 209 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,4", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 75mm, PDAF, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 13mm, 123˚, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, 26mm, 4K video, gyro-EIS Cena: 16 990 Kč Kompletní specifikace

Telefon samozřejmě podporuje sítě 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 či NFC. Jediným fyzickým portem na těle je USB-C, kterým lze mimo jiné dobíjet 4500mAh akumulátor. Maximální dobíjecí výkon činí 25 wattů, podporováno je i bezdrátové nabíjení včetně jeho reverzní podoby. Galaxy S23 FE dále dostal do vínku stereo reproduktory a zvýšenou odolnost IP68. Po vybalení z krabice a prvním zapnutí by vás měl přivítat Android 13, nicméně zahraniční média již informovala, že Samsung začal pro Galaxy S23 FE uvolňovat aktualizaci na Android 14 a uživatelské prostředí One UI 6.0. Zákazník má rovněž garantovaný příslib systémových aktualizací po dobu 4 let + 5 let bezpečnostních záplat.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy S23 FE bude k dispozici v černé, bílé, zelené a fialové barvě. Některé české e-shopy už zveřejnily informace o ceně i termín zahájení prodeje. 128GB varianta bude stát 16 990 Kč, za 256GB verzi zaplatíte 18 490 Kč včetně DPH. Předprodej novinky by měl odstartovat už zítra 1. prosince, zahájení prodeje je pak naplánováno na 11. prosince.

Galaxy S23 FE si budete moci předobjednat už zítra od 8:00 na této stránce (prozatím není dostupná). Cenu telefonu si budete moci snížit až o 3 500 Kč díky cashbacku a speciálně u Mobil Pohotovosti k němu získáte zdarma prodlouženou záruku 3 roky.