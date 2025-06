Samsung: Galaxy Fold 7 bude nejtenčí a nejlehčí skládačku na trhu, tečka!

Galaxy Z Fold 7 ještě nebyl oficiálně představen, Samsung si ale v jeho případě dost věří

Na oficiálním blogu se chlubil tím, že půjde o nejtenčí a nejlehčí skládačku na trhu

Konkurence v podobě Oppo Find N5 a Vivo X Fold je ale poměrně tvrdá

Odvětví skládacích smartphonů se stále dynamicky rozvíjí a prakticky každým rokem některý z výrobců představí zařízení, které tento segment posune zase o kousek dále. Nezpochybnitelným králem ohebných telefonů je minimálně na západních trzích jihokorejský gigant Samsung, který dominuje v obou etablovaných kategoriích, kterými jsou „véčka“ a „knížky“.

Stále ještě aktuální modely Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6 už netrpělivě očekávají nástupce, který by měl dorazit už za několik měsíců. Samotný Samsung ale neváhá a s dražším a větším modelem Galaxy Z Fold 7 se chlubí už nyní.

Bude Galaxy Z Fold 7 světový rekordman?

A nutno podotknout, že superlativy na doposud nepředstavený smartphone rozhodně nešetří. „Nejnovější smartphone z řady Galaxy Z je nejtenčí, nejlehčí a nejmodernější skládací telefon, jaký kdy byl vyroben – pečlivě navržený a vyrobený tak, aby vydržel,“ stojí v poněkud chvástavém prohlášení giganta ze Soulu. Příspěvek obsahuje štítek „Galaxy Z Fold“ a video, které ukazuje skládací telefon ve stylu knihy, což silně naznačuje, že firma mluví spíše o Galaxy Z Fold 7, než o řadě Galaxy Z Flip 7. Znovu také zmiňuje, že zákazníci mohou očekávat „ultra“ zážitek, ať už to znamená cokoli.

Ačkoli bychom mohl (a také do jisté míry měli) tato ambiciózní tvrzení brát se skeptickým úsměvem na tváři, nutno podotknout, že ohebné telefony se každým rokem poměrně výrazně vyvíjí, tudíž by nebylo překvapením, kdyby Samsung těmto tvrzením dostál. Úniky informací naznačují, že Galaxy Z Fold 7 by měl mít tloušťku přibližně 9 milimetrů, naproti tomu Oppo Find N5 má tloušťku 8,93 milimetrů. O hmotnosti Z Fold 7 zatím nejsou k dispozici žádné informace, avšak Vivo naznačilo, že jeho chystaná skládačkal X Fold 5 bude vážit méně než loňský model X Fold 3, tedy méně než 219 gramů.

Samsung má tedy v tomto odvětví poměrně tvrdou konkurenci, kterou nebude lehké položit na lopatky. Při nejhorším může Samsung využít podobnou taktiku, jako dříve Google a tvrdit, že je nejtenčí skládačkou na trzích, kde konkurenti nejsou k dispozici – ostatně v případě Oppo Find N5 a Vivo X Fold se nedá hovořit o globálně dostupných smartphonech.

