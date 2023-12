Samsung Galaxy A55 v plné parádě: známe design i specifikace

Samsung neudržel Galaxy A55 pod pokličkou

Internetem kolují rendery prozrazující design i klíčové specifikace

K představení by mohlo dojít na jaře příštího roku

Ačkoli nejvíce pozornosti si pro sebe ukradnou vlajkové modely a skládačky, byla by chyba zapomínat také na smartphony spadající do střední třídy. V nich je Samsung tradičně velmi silný a výrazně mu v tom pomáhá řada A, která nabízí vysokou kvalitu za přijatelnější ceny. Mezi ty nejpopulárnější v rámci této řady patří modely začínající pětkou, které se v poslední době staly tím nejlepším ve střední třídě, co může Samsung nabídnout. Samsung Galaxy A54 je stále poměrně oblíbený a jeho nástupce s označením Galaxy A55 podle všeho chce v této tradici pokračovat.

Povedený design i skvělá výbava

Z renderů, které nyní unikly na internet, je patrný především jednotný designový jazyk. Shodné prvky napříč celým portfoliem se sice někomu líbit nemusí, na druhou stranu zajišťují, že Samsung na první dobrou poznáte. Benefitem je také fakt, že levnější zařízení díky tomu působí prémiovějším dojmem. Současný designový směr Samsungu je poměrně čistý a vsází na plochou přední a zadní stranu, zaoblené rohy a minimálně vystouplé fotoaparáty. Jedna drobná změna tady ale přeci jen je. Zdá se, že pravá strana telefonu má vyvýšenou část, kde jsou umístěna tlačítka napájení a hlasitosti oproti zbytku rámu.

Kromě renderů se ale objevily také specifikace, které nejsou na střední třídu vůbec špatné. Super AMOLED displej dostal úhlopříčku příjemných 6,5″ a nechybí mu Full HD+ rozlišení, ochrana Corning Gorilla Glass 5 či obnovovací frekvence 120 Hz. Uvnitř se pravděpodobně bude nacházet osmijádrový čipset Exynos 1480 s grafikou od AMD, 8 GB RAM a 128/256 GB interní paměti. Baterie nejspíše dostane kapacitu 5 000 mAh a také podporu 25W rychlého nabíjení. Na zadní straně se mají nacházet tři fotoaparáty: hlavní s rozlišením 50 Mpx a optickou stabilizací obrazu, 12Mpx širokoúhlý a 5Mpx makro snímač. Přední strana potěší selfie maniaky s kamerou s rozlišením 32 Mpx.

Kdy se dočkáme nástupce prozatím není jasné, nicméně současný model Galaxy A54 byl představen na jaře letošního roku a není tedy vyloučeno, že Galaxy A55 uvidíme v březnu roku 2024.