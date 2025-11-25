Samsung chystá velké změny Bixbyho, inspiraci hledá u Applu a jeho Siri

- Samsung se podle všeho opět hodlá inspirovat u Applu
- Tentokrát poměrně překvapivě v oblasti umělé inteligence
- Svého hlasového asistenta Bixbyho chce vylepšit podobným způsobem, jako Apple svou Siri
Applu podle mnohých ujel vlak co se týče umělé inteligence, ostatně oproti konkurenci toho nemá moc co nabídnout. Jihokorejský Samsung je na tom nicméně podobně a nebýt Googlu a jeho Gemini, také by neměl v ruce mnoho trumfů. Obzvláště viditelné je to při srovnání Siri a Bixbyho, tedy dvou hlasových asistentů největších prodejců chytrých telefonů na světě. Je to možná těžko k uvěření, ale Bixby je na tom co se týče schopností a uživatelů ještě hůř jak Siri a proto není divu, že se ho Samsung snaží vylepšit. Cesta, kterou si k tomu zvolil, nicméně nápadně připomíná tu, pro kterou se rozhodl Apple.
Bixby se chystá na odvetu
Podle známého lekara s přezdívkou chunvn8888 na sociální síti X by v rámci dohody s Perplexity mohl Bixby od Samsungu nadále zpracovával základní požadavky na zařízení, jako je přepínání nastavení a aktivace systémových funkcí, zatímco modely Perplexity by se zabývaly dotazy, které vyžadují komplexní uvažování a generativní úkoly. V současné době Apple Intelligence kombinuje modely v zařízeních pro relativně jednoduché úkoly s ChatGPT od OpenAI pro složitější uvažování a generování.
Confirmed: Bixby will have Perplexity integrated into it. Basic tasks will be handled by Bixby while complicated, more thinking tasks will be backed by Perplexity. Just like how ChatGPT x Apple Intelligence works. Debut during the S26 series Unpacked very likely.
— Semi-retired-ing (@chunvn8888) November 24, 2025
Spojení Samsungu a Perplexity by toto rozdělení napodobilo, nicméně Samsung však již udržuje hluboké partnerství v oblasti umělé inteligence s Googlem a novější zařízení Galaxy jsou dodávána s funkcemi založenými na Gemini, které jsou přímo integrovány do rozhraní One UI. Volba Perplexity naznačuje, že Samsung rozšiřuje svou modelovou základnu, spíše než aby se konsolidoval kolem ekosystému Google.
Mezitím Apple připravuje širší rozšíření své vlastní multimodelové strategie. Nedávná zpráva agentury Bloomberg uvádí, že výkonnější verze Siri, která je momentálně ve vývoji, bude pro pokročilé úkoly, jako je shrnování a vícestupňové plánování, využívat technologii Gemini od Googlu, zatímco vybrané funkce budou i nadále pohánět vlastní modely Apple. Navzdory závislosti společnosti Apple na externích partnerech se říká, že Apple nadále investuje značné prostředky do svého interního plánu LLM. Apple údajně vyvíjí komplexní model uvažování založený na cloudu, který by mohl být připraven již v roce 2026.