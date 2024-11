Bixby ještě neřekl poslední slovo. Samsung s ním chce porazit Gemini a Siri

Hlasový asistent Bixby se dočkal integrace velkých jazykových modelů

S jejich pomocí chce srovnat krok s dravou konkurencí

Prozatím je dostupný jen v Číně

Ve světě chytrých asistentů jsme si zvykli na velkou trojku – Alexu od Amazonu, Assistanta od Googlu a Siri od Applu. Svého času se do tohoto spolku pokoušel vstoupit také Samsung se svým asistentem Bixbym, nicméně jeho snahy vyšly poměrně naprázdno. Nejlépe to ilustruje situace, kdy chtěl jihokorejský gigant dopřát Bixbymu vlastní chytrý reproduktor, k čemuž ale nakonec nedošlo. Ačkoli se mohlo zdát, že Samsung nad Bixbym zlomil hůl, opak je pravdou – jeho inženýři stále vymýšlejí způsob, jak jej udělat konkurenceschopným.

Bixby srovnává krok s konkurencí

Na začátku dubna 2024 viceprezident Samsungu pro mobilní zařízení prozradil, že Bixby dostane vylepšení v podobě modelu generativní umělé inteligence, aby byl chytřejší. Následně v červenci 2024, během představení telefonů Galaxy Z Fold 6 a Flip 6, šéf mobilní divize společnosti Samsung TM Roh potvrdil, že chytřejší Bixby bude spuštěn ještě letos. O tři měsíce později, tedy nyní, debutuje nový Bixby spolu s modely Galaxy W25 v Číně. Samsung tak dodržel slovo, byť v našich podmínkách si jej, jak to tak vypadá, alespoň prozatím nevyzkoušíme.

Bixby byl obohacen o velké jazykové modely, které jsou dostatečně chytré na to, aby mu umožnily porozumět přirozenému jazyku a poskytovat relevantní informace. Přepracovaného asistenta se můžete zeptat například na tipy ohledně vaší příští cesty do zahraničí, přičemž Bixby chytře využije textové a video informace z internetu, aby vám dal lepší vhled do místních zvyků a kultury. Samozřejmostí je porozumění více příkazů v jedné větě, stejně jako dotazy na fungování některých vychytávek v telefonech Galaxy. Přepracováno bylo také uživatelské rozhraní, které dostalo modernější vzhled.

Z dostupných informací vyplývá, že nový Bixby jen dohání konkurenci v podobě Gemini či ChatGPT. Otázkou zůstává, kdy bude přepracovaný hlasový asistent k dispozici celosvětově a jak se v již nabité konkurenci uchytí. Stejně tak bude zajímavé sledovat, zda jej Samsung v nějaké podobě uvolní také pro ostatní zařízení s Androidem, či zda zůstane exkluzivní, jako je tomu v případě Apple Intelligence.