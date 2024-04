Bixby se vrací do hry, s pomocí AI chce položit konkurenci na lopatky

Samsung nad hlasovým asistentem Bixbym ještě nezlomil hůl

Podle vysoce postaveného manažera se chystá jeho obohacení o funkce AI

Jestli si tímto krokem zajistí oblibu u uživatelů, nicméně není jisté

Je to téměř třináct let od doby, kdy se na našich chytrých telefonech poprvé objevili chytří asistenti. Jako první se k uživatelům dostala Siri, přičemž Assistant a Alexa následovali vzápětí. Ačkoli zprvu slibovali revoluci v ovládání smartphonu a chytré domácnosti, v praxi se jejich vývoj v posledních letech až tak rychle neposouval. Bylo proto překvapením, když se do závodu zapojil také Samsung s asistentem Bixbym, který od začátku tahal za nejkratší konec, a dlouho to vypadalo, že jihokorejský gigant nakonec celý projekt odpíská. Nyní se ale zdá, že by Bixby mohl být zpátky ve hře a nejspíše bude mít ambice zaútočit na nejvyšší příčky.

Čeká Bixbyho velkolepý comeback?

Podle jednoho nejmenovaného manažera, který se svěřil zpravodajské stanici CNBC, společnost „tvrdě pracuje“ na tom, aby byl Bixby obohacen o generativní umělou inteligenci, která by mu dala oproti konkurenci výhodu. Ať už Siri, Assistant, či Alexa totiž k AI prozatím přístup nemají, a i když minimálně Google a Apple mají v plánu své asistenty o umělou inteligenci obohatit, prozatím se tak nestalo. Jihokorejský gigant si implementaci AI vyzkoušel v rámci své prémiové řady Galaxy S24, která některé prvky umělé inteligence obsahuje.

Jestli Samsung pro Bixbyho chystá velkolepý comeback, je prozatím otázkou, nicméně implementace AI do hlasových asistentů se přímo nabízí, a je tedy otázkou času, než uvidíme prvního z nich obohaceného o prvky umělé inteligence. Druhý otazník visí nad tím, zda má Bixby na nějaký comeback vůbec šanci – jen samotné nasazení prvků AI z něj úspěšný produkt neudělá, pokud jej nebudou chtít lidé používat. Aktuálně má Bixby poměrně špatnou pověst a Samsung prozatím z marketingového hlediska nedělá nic, čím by chtěl jeho pošramocenou reputaci napravit.