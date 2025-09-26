Samsung chystá profesionální kodek pro záznam videa. Představí jej s řadou Galaxy S6

- Jihokorejský Samsung chce naplno konkurovat iPhonům v natáčení videa
- Pomoci by mu v tom měl vlastní profesionální kodek
- K jeho nasazení by mělo dojít už v rámci příští generace Galaxy S26
Co se týče natáčení videí mobilním telefonem, mezi absolutní špičku patří už dlouhá léta iPhone od Applu. Vlajkové modely konkurence s Androidem se na něj sice pomalu dotahují, pořád jim ale k dosažení samotného vrcholu něco málo chybí. Jihokorejský Samsung se v tomto ohledu rozhodl výrazně srovnat krok tím, že se podle posledních informací již připravuje na představení vlastního profesionálního kodeku s názvem Advanced Professional Video (APV), který by měl mít premiéru už s představením příští generace vlajkových modelů z řady Galaxy S26 začátkem příštího roku.
Špičková kvalita videa v podání Samsungu
O tomto kodeku se Samsung poprvé zmínil už na své vývojářské konferenci v roce 2023, nicméně až doposud se nedostal do finálních produktů, což by se mohlo v příštím roce změnit, alespoň podle uniklých souborů firmwaru One UI 8.5, se kterými přišel známý leaker Ice Universe. APV je odpovědí Samsungu na kodek ProRes od Applu a nabízí až o 20 % lepší využití prostoru. Podporuje bezztrátové nahrávání videa s plnými funkcemi LOG a HDR. Navíc podporuje chroma subsampling 4:4:4, 12bitovou barevnou hloubku a další užitečné funkce.
Kodek údajně podporuje také dva profily nahrávání, konkrétně ve vysoké a v nízké kvalitě. První z nich zabírá 1 GB místa za každou minutu videa nahraného v rozlišení Full HD, zatímco ten druhý snižuje potřebný prostor na 0,75 GB. Výhodou je, že stejně jako u iPhonu, Samsung pravděpodobně umožní ukládání videí APV přímo na externí úložiště. V současné době vlajkové modely z řady Galaxy S umožňují nahrávat videa maximálně v rozlišení 4K s HDR10. Ačkoli to většině uživatelů toto bohatě stačí, profesionálové oceňují větší flexibilitu, kterou nabízí iPhone a jeho ProRes.
To nicméně nemá být jediné vylepšení související s videem, které Samsung plánuje nasadit u řady Galaxy S26. Telefony budou podle všeho vybaveny funkcí Horizon Lock podobnou kamerám GoPro, která vám umožní nahrávat velmi stabilní videa i při rychlém pohybu. Další, tentokrát drobnou změnou, má být podpora pro skenování více stránek za sebou. Očekává se, že by Samsung mohl rovněž umožnit aplikovat LUT na videa v LOG přímo v aplikaci Galerie, čímž by trumfnul i iPhone.