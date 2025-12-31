Samsung chce u vás včas odhalit demenci. Funkce má dorazit už příští rok

- Samsung chce posunout sledování zdraví uživatelů na novou úroveň
- Nová funkce má včas upozornit, jestli se nezhoršují kognitivní funkce
- To by mohlo napomoci včasnému odhalení některých nemocí, kupříkladu demence
Nositelná chytrá zařízení jsou součástí každodenního života řady z nás. Zatímco mezi nejčastější využití patří prodloužení některých funkcí chytrého telefonu až na zápěstí či záznam sportovní a každodenní aktivity, hodinky a prsteny nám mohou být prospěšnější mnohem více, než jak tomu je dnes. Už nyní nositelná zařízení sbírají celou plejádu údajů o našem zdraví a životních funkcích, přičemž jen málo z nich je dokáže využít a zasadit do kontextu zásadnějším způsobem. Nejedna firma se to aktivně snaží změnit a výjimkou není ani jihokorejský gigant Samsung.
Jihokorejská firma má novou funkci údajně již hotovou
Samsung v září oznámil, že vyvíjí způsob, jak sledovat změny kognitivních funkcí pomocí telefonu a chytrých hodinek. Zavedení této přelomové technologie do praxe by znamenalo, že byste mohli potenciálně získat včasné varování před neurodegenerativními onemocněními, jako je demence. Nyní se zdá, že by se tato technologie mohla již brzy dostat k samotným uživatelům, konkrétně podle posledních spekulací už příští měsíc.
Jak uvádí server Chosun Biz, jihokorejský gigant by mohl již příští měsíc na veletrhu CES v Las Vegas představit službu s názvem Brain Health (Zdraví mozku). Ta bude údajně analyzovat denní data získaná z vašeho smartphonu a nositelných zařízení, aby zjistila změny v kognitivních funkcích. Služba bude zřejmě shromažďovat a analyzovat data týkající se vašeho hlasu, chůze a spánkových vzorců. Původní oznámení Samsungu z počátku tohoto roku uvádělo, že funkce bude také sledovat a analyzovat vzorce zpráv, rychlost psaní a používání aplikací, nejnovější zpráva se však o těchto detailech nezmiňuje.
V každém případě může Brain Health fungovat jako preventivní opatření, pokud zjistí časné příznaky demence nebo úpadek kognitivních funkcí. Chybět nemají ani personalizované programy tréninku mozku pro zlepšení kognitivních schopností, které by mohly připomínat hru Dr Kawashima’s Brain Training. O ochranu soukromí by mělo být postaráno skrze Samsung Knox. Prozatím není jasné, kdy bude Brain Health skutečně k dispozici spotřebitelům, nicméně Chosun Biz uvádí, že vývoj služby je prakticky hotový, ale že Samsung nyní provádí klinické ověřování ve spolupráci s různými lékařskými institucemi.