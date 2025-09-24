Nemáte náhodou Alzheimera? Telefony od Samsungu vás na něj brzy upozorní

- Samsung provádí studie, na jejichž základě budou jeho produkty detekovat Alzheimerovu chorobu
- Využije k tomu řadu dat, která o uživatelích budou sbírat chytré telefony a hodinky
- Do praxe se nicméně tato funkce nejspíše ještě nějakou dobu nedostane
Alzheimerova choroba patří mezi velké strašáky pro lidi v pokročilejším věku. V České republice trpí demencí odhadem 180 tisíc lidí a Alzheimerova choroba je její nejčastější příčinou (přibližně v 60 procentech případů). S rostoucím věkem se výskyt nemoci zdvojnásobuje každých pět let po šedesátém roku. Předpokládá se, že v roce 2050 bude v ČR žít kolem 297 tisíc lidí s demencí, což představuje významnou zátěž nejen pro zdravotní a sociální systémy, ale také pro rodiny dotčených osob. Vzhledem k tomu, že se prozatím jedná o nevyléčitelnou nemoc, je dobré rozpoznat její příznaky včas.
Samsung chce detekovat Alzheimera v předstihu
Právě s tím mohou pomoci chytré technologie, stejně jako to dělají chytré hodinky v případech souvisejících se srdečními onemocněními. Ostatně je velmi pravděpodobné, že i vy máte na rukou hodinky, které umí sledovat srdeční tep, okysličení krve, EKG, či dokonce krevní tlak. Samsung ve svém oznámení uvedl, že jeho výzkumníci vyvinuli způsob, jak sledovat změny kognitivních funkcí prostřednictvím telefonu a hodinek. Vědci byli schopni měřit příznaky zhoršování kognitivních funkcí tím, že sledovali používání aplikací v telefonu a hodinkách, rychlost psaní, vzorce zpráv, frekvenci hovorů, spánek a hlas.
„Zapamatování a opakování krátkých vět umožňuje vyhodnotit oblasti mozku související s krátkodobou pamětí, zatímco posouzení plynulosti a přesnosti řeči odhaluje stav jazykových schopností. Stručně řečeno, studie prokázala, že oblasti mozku odpovědné za jazyk a krátkodobou paměť – které jsou obvykle postiženy Alzheimerovou chorobou – lze posoudit pomocí hlasových dat,“ uvádí Samsung ve svých závěrech. Jihokorejský gigant na toto téma provedl dvě studie, přičemž z jejich závěrů usuzuje, že jejich výsledky odpovídají testům, jaké se provádí v nemocnicích.
Neočekávejte, že detekovat Alzheimerovu chorobu bude schopen váš příští telefon nebo chytré hodinky Samsungu. Gigant ze Soulu uvádí, že pokračuje ve vývoji této technologie s cílem zlepšit její přesnost a validitu. Nicméně by se mohlo jednat o funkci, která by mohla nejednomu uživateli zásadně změnit život.